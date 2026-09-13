Κάτω Βασιλική Αιτωλοακαρνανίας: Αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα – Bίντεο

Στην Αιτωλοακαρνανία, στο χωριό Κάτω Βασιλική, αυτοκίνητο τύπου Smart, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, πέρασε κάθετα τον δρόμο και κατέληξε μέσα στη θάλασσα.

Αυτό αναφέρει το nafpaktianews. Ευτυχώς, τη στιγμή του περιστατικού δεν επέβαινε κανείς στο όχημα, ενώ από την πορεία του αυτοκινήτου δεν προκλήθηκε κάποιο ατύχημα στον δρόμο.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε το Λιμενικό, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το Smart κύλησε και βρέθηκε στο νερό. Κάτοικοι και γερανός βοήθησαν ναβγει άμεσα απο την θάλασσα