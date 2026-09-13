Ανησυχητική έξαρση δολοφονιών infuencer - 20 αστέρες των social media «εκτελέστηκαν» σε 2 χρόνια

Snapshot Τουλάχιστον 20 influencers στο Μεξικό έχουν δολοφονηθεί μέσα σε δύο χρόνια, συχνά σε ζωντανή μετάδοση.

Η δολοφονία του influencer Χοσέ Λουίς Εσπάρζα πιθανόν συνδέεται με συγγενικές σχέσεις με καρτέλ ναρκωτικών.

Ο TikToker Σεζάρ Καστέλουμ σκοτώθηκε επειδή φέρεται να υποστήριζε τη φατρία «Los Mayos» σε μια ένοπλη αντιπαλότητα καρτέλ.

Οι δολοφονίες συχνά προέρχονται από τη χρήση influencers ως προσόψεις για ξέπλυμα χρήματος ή λόγω ανταγωνισμών μεταξύ καρτέλ.

Ακόμη και influencers χωρίς άμεση σχέση με καρτέλ στοχοποιούνται επειδή διακινούν πληροφορίες που επηρεάζουν το έγκλημα και την τοπική εξουσία. Snapshot powered by AI

Ένας μεξικανός influencer, ο οποίος δολοφονήθηκε αυτή την εβδομάδα, είναι το τελευταίο θύμα ενός ανησυχητικού μοτίβο που εκτυλίσσεται στο Μεξκό, όπου σταρ των κοινωνικών δικτύων στοχοποιούνται και εκτελούνται, συνήθως σε live μετάδοση. Σύμφωνα με τη New York Post, η μακάβρια αυτή λίστα μετράει μέσα σε δύο χρόνια τουλάχιστον 20 νεκρούς.

Πρόσφατο θύμα ο Χοσέ Λουίς Εσπάρζα, 37 ετών, γνωστός με το ψευδώνυμο «El Putirrí», ο οποίος εκτελέστηκε μέσα σε εστιατόριο στο Σιουδάδ Ομπρεγόν, μια πόλη στη βόρεια παραμεθόρια πολιτεία της Σονόρα.

Οι αρχές διερευνούν πλέον εάν οι σχέσεις ενός συγγενή του με το καρτέλ θα μπορούσαν να έχουν παίξει ρόλο στη δολοφονία του Εσπάρζα. Ο influencer «ίσως να ήταν ένας παράπλευρος στόχος», δήλωσε ο μεξικανός σύμβουλος επικοινωνίας σε θέματα ασφάλειας Ιβάν Μόιλε στην εφημερίδα The Post. «Δεδομένου ότι είχε συγγενική σχέση με κάποιον που εμπλέκεται βαθιά… Αυτό λειτούργησε ως μήνυμα».

Ο Εσπάρζα είναι ο δεύτερος δημιουργός περιεχομένου στο Μεξικό που βρήκε βίαιο θάνατο, ο οποίος ενδέχεται να συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα.

Ο Σεζάρ Καστέλουμ, ο οποίος είχε περισσότερους από 600.000 ακόλουθους στο TikTok και δημοσίευε περιεχόμενο που, σύμφωνα με πληροφορίες, ευνοούσε τη φατρία «Los Mayos» του καρτέλ της Σιναλόα, πυροβολήθηκε θανάσιμα ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση έξω από ένα KFC στο Κουλιακάν της Σιναλόα στις 4 Αυγούστου.

TikToker Cesar Gastelum was shot dead while livestreaming with friends outside a fast-food restaurant in Culiacan, Mexico. The 24-year-old was killed in a city at the centre of a turf war between two Sinaloa Cartel factions. pic.twitter.com/t8Y0mMzxNS — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 6, 2026

Ο δράστης José Alberto «El Dron» Hidalgo, ο οποίος συνελήφθη στις 26 Αυγούστου, φέρεται να δήλωσε στους ανακριτές ότι ο Καστέλουμ είχε στοχοποιηθεί επειδή «έβγαζε τη γλώσσα του» για τους «Los Chapitos», την ομάδα που ηγούνται οι γιοι του ναρκοβαρόνου «El Chapo».

Η Βαλέρια Μάρκεζ πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση στο TikTok από το σαλόνι ομορφιάς της στο Ζαποπάν, όταν ένας ένοπλος την πυροβόλησε τρεις φορές εξ επαφής στις 13 Μαΐου 2025.

Ο περιφερειακός ηγέτης του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο, Ραμόν Άλβαρες, και ο γιος του — πρώην σύντροφος της Μάρκεζ — έχουν κατηγορηθεί ότι οργάνωσαν την εκτέλεση, κάτι που ο νεότερος Άλβαρες έχει αρνηθεί.

«Οι ομάδες διακίνησης ναρκωτικών έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τους influencers για διάφορους λόγους», δήλωσε ο Μεξικανός αναλυτής ασφαλείας Ντέιβιντ Σαουσέδο στην εφημερίδα The Post.

«Ορισμένοι influencers δημιουργούν οργανικούς δεσμούς με διακινητές ναρκωτικών για διάφορες δραστηριότητες, όπως το ξέπλυμα χρήματος ή το να λειτουργούν ως πρόσοψη… όταν μια αντίπαλη ομάδα ανακαλύπτει ότι ένας influencer λειτουργεί ως πρόσοψη ή ξεπλένει χρήματα για την αντίπαλη πλευρά, πυροδοτείται αυτόματα μια επίθεση».

Άλλοι influencers στο Μεξικό που δεν έχουν άμεση σχέση με τα καρτέλ ενδέχεται επίσης να γίνουν στόχος, ανέφερε ο Σαουσέδο. «Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν και οι influencers δεν είναι δημοσιογράφοι, διαδίδουν πληροφορίες και αναφέρουν γεγονότα στις πολιτείες ή τους δήμους καταγωγής τους», είπε. «Οι ομάδες διακίνησης ναρκωτικών επιδιώκουν να ελέγχουν το συντακτικό πλαίσιο — συγκεκριμένα, τι λέγεται για αυτές, τους αντιπάλους τους ή τις αρχές.»