Καίτη Γαρμπή: «Νοσηρή ανθρωποφαγία» – Η απάντησή στις αντιδράσεις για τη συναυλία του Ρέμου

Snapshot Η Καίτη Γαρμπή απάντησε στις αντιδράσεις για τη συμμετοχή της στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, λίγες μέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η συναυλία είχε φιλανθρωπικό και κοινωνικό χαρακτήρα, ήταν δωρεάν και εξελίχθηκε αυθόρμητα σε φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η Γαρμπή τόνισε πως ο σεβασμός και η θλίψη της για τον Μαζωνάκη δεν αναιρούν την αγάπη και την υποστήριξή της προς τον Ρέμο.

Υπογράμμισε ότι το πένθος μπορεί να συνυπάρχει με διαφορετικά συναισθήματα και καταδίκασε την αναζήτηση κακίας μέσα σε αυτό ως «νοσηρή ανθρωποφαγία».

Η συναυλία αποτέλεσε για εκείνη έναν ζωντανό και ουσιαστικό τρόπο αποχαιρετισμού στον Γιώργο Μαζωνάκη μέσω της συλλογικής μνήμης και του τραγουδιού. Snapshot powered by AI

Στις αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία της στη χθεσινή μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, απάντησε η Καίτη Γαρμπή με μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media.

Η τραγουδίστρια, η οποία συμμετείχε στη συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου, αναφέρθηκε στη συγκίνηση που προκάλεσε η βραδιά, αλλά και στο γεγονός ότι η συναυλία εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο και τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών.

Στην ανάρτησή της, η Καίτη Γαρμπή στάθηκε αρχικά στο παράδοξο των συναισθημάτων που μπορεί να συνυπάρχουν, σημειώνοντας πως μπορεί κανείς να πενθεί βαθιά για έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή και την ίδια στιγμή να χαίρεται και να νιώθει περήφανος για έναν άλλον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του.

Η ανάρτηση της φαίνεται ότι είναι απάντηση, χωρίς να το διευκρινίζει, και στα σχόλια που προκάλεσε η φράση της κατά την διάρκεια της συναυλίας ότι «αυτός (σ.σ. ο Ρέμος) είναι είναι το καλύτερο παιδί και της μέρας και της νύχτας» .

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:





https://www.instagram.com/reel/DdM3_95IkLP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά:

«Μπορείς να θλίβεσαι βαθιά για έναν άνθρωπο που έφυγε και ταυτόχρονα να χαίρεσαι και να νιώθεις περήφανια για έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο».

Η τραγουδίστρια υπογράμμισε πως τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν πολλές συναυλίες, ενώ τα νυχτερινά κέντρα άνοιξαν ξανά και η μουσική συνέχισε να ακούγεται κανονικά. Για τη συγκεκριμένη συναυλία, ωστόσο, σημείωσε ότι είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς ήταν δωρεάν και είχε φιλανθρωπικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη στιγμή κατά την οποία η βραδιά μετατράπηκε αυθόρμητα σε φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη. «Κι όμως, μια αυθόρμητη φράση αγάπης προς τον Αντώνη έφτασε να μεταφραστεί ως "προδοσία" στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη», έγραψε, εκφράζοντας την απορία και τη διαφωνία της με τις συγκεκριμένες αντιδράσεις.

Η Καίτη Γαρμπή τόνισε ακόμη πως ο σεβασμός, η αγάπη και η θλίψη της για τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από μια συμμετοχή της σε μια συναυλία.

«Ο σεβασμός, η αγάπη και η θλίψη μου για τον Γιώργο δεν μειώνουν σε ζυγαριά με την αγάπη και την εκτίμησή μου για τον Αντώνη. Η αγάπη δεν λειτουργεί έτσι», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ίδια τη φύση του πένθους, επισημαίνοντας πως ακόμη και μέσα στον πόνο μπορούν να συνυπάρχουν διαφορετικά συναισθήματα.

«Το να αναζητάμε κακία και εχθρότητα ακόμη και μέσα στο πένθος δεν είναι σεβασμός στη μνήμη ενός ανθρώπου. Είναι νοσηρή ανθρωποφαγία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι η συναυλία αποτέλεσε και έναν διαφορετικό τρόπο αποχαιρετισμού στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς χιλιάδες άνθρωποι τραγούδησαν μαζί για εκείνον.

«Χθες, η βαθιά συλλογική συγκίνηση και η κοινή μνήμη μέσα από το τραγούδι έγιναν μια ζωντανή, ουσιαστική μορφή αποχαιρετισμού», σημείωσε, προσθέτοντας πως ο Μαζωνάκης «έζησε μέσα στη μουσική και αγαπήθηκε τόσο μέσα από αυτήν» και πως «δεν τιμάται μόνο με τη σιωπηλή ακύρωση».

«Τιμάται και όταν χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούν μαζί για εκείνον», κατέληξε.

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