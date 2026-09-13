Αντώνης Ρέμος: Η μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, η συγκίνηση για Μαζωνάκη και το απρόοπτο με Γαρμπή

Snapshot Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε χιλιάδες θεατές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό για τα 30 χρόνια της καριέρας του.

Λόγω ισχυρής βροχής και συνωστισμού, υπήρξαν καθυστερήσεις στην έναρξη και εκκένωση της εξέδρας VIP1 για λόγους ασφαλείας.

Ο Ρέμος τόνισε τη βαθιά του σχέση με τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ συγκινήθηκε αναφερόμενος στον εκλιπόντα Γιώργο Μαζωνάκη.

Η Καίτη Γαρμπή γλίτωσε πτώση στη σκηνή λόγω βρεγμένου δαπέδου με άμεση βοήθεια από τον Αντώνη Ρέμο.

Η συναυλία περιλάμβανε συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών όπως η Μαντώ και παρουσίασε επιτυχίες από διάφορες περιόδους της καριέρας του Ρέμου. Snapshot powered by AI

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης για τη μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την έναρξη της καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς στη συναυλία βρέθηκαν όχι μόνο κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, αλλά και επισκέπτες από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Δεκάδες λεωφορεία έφτασαν στην πόλη μεταφέροντας θεατές, ενώ δεν έλειψαν και οι επισκέπτες από το εξωτερικό.

Η έναρξη της βραδιάς καθυστέρησε εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης που είχε προηγηθεί, αλλά και λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης θεατών στις κερκίδες. Οι διοργανωτές χρειάστηκε να λάβουν πρόσθετα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, ενώ σε κάποια σημεία η πρόσβαση περιορίστηκε.

Παρέμβαση για την ασφάλεια των θεατών

Τα προβλήματα, πάντως, δεν περιορίστηκαν στην καθυστέρηση της έναρξης λόγω της βροχής . Λίγο πριν από την πραγματοποίηση της συναυλίας, διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί στην εξέδρα VIP1.

Για λόγους ασφαλείας, οι διοργανωτές αποφάσισαν την εκκένωσή της, προκειμένου να αποσυμφορηθεί ο χώρος και να συνεχιστεί η εκδήλωση χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των παρευρισκομένων.

Μιλώντας προς το κοινό, ο Αντώνης Ρέμος υπογράμμισε παράλληλα τη σχέση του με τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

«Θα είμαι συνέχεια εδώ, δεν θα αλλάξω αυτή την πόλη. Η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Βόρεια Ελλάδα δείχνει τη δύναμη της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν τελικά ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή, απευθύνθηκε στο πλήθος εμφανώς συγκινημένος.

«Τα καταφέραμε. Εμείς αντέχουμε όλες τις δυσκολίες γιατί όλα τα κατακτήσαμε με πολλή δυσκολία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εικόνα στη Νέα Παραλία ήταν εντυπωσιακή, καθώς το κοινό απλώθηκε σε μεγάλο μήκος του παραλιακού μετώπου. Για όσους δεν κατάφεραν να βρεθούν κοντά στη σκηνή, είχαν τοποθετηθεί δέκα γιγαντοοθόνες σε διαφορετικά σημεία της πόλης, σε μια διαδρομή περίπου δύο χιλιομέτρων, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τη συναυλία.

Η μεγάλη προσέλευση επηρέασε και την κυκλοφορία στην περιοχή. Με τον κόσμο να έχει καταλάβει και τμήματα του οδοστρώματος, διακόπηκε η κίνηση των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ η Τροχαία προχώρησε στις απαραίτητες κυκλοφοριακές εκτροπές.

Η συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μετά την ερμηνεία του πρώτου τραγουδιού, ζήτησε από το κοινό να χειροκροτήσει τον Θανάση Βασιλά, τον οποίο χαρακτήρισε ως το μπουζούκι που βρισκόταν κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς και τον πρώην μαέστρο του, Γιάννη Δίσκο.

«Να στείλουμε εκεί ψηλά ένα τραγούδι. Γιώργο έφυγες νωρίς», είπε συγκινημένος ο τραγουδιστής, πριν ερμηνεύσει το «Ανήκω σε Μένα», μία από τις γνωστές επιτυχίες του Μαζωνάκη.

Η συγκεκριμένη στιγμή αποτέλεσε μία από τις πιο συναισθηματικές στιγμές της βραδιάς, με το κοινό να συμμετέχει θερμά.

Η Καίτη Γαρμπή και το απρόοπτο στη σκηνή

Η καταρρακτώδης βροχή που είχε προηγηθεί δημιούργησε προβλήματα και πάνω στη σκηνή. Η Καίτη Γαρμπή είχε μόλις ολοκληρώσει την εμφάνισή της και αποχαιρετούσε το κοινό, όταν έχασε την ισορροπία της.

Το βρεγμένο δάπεδο και τα παπούτσια της δυσκόλεψαν την κίνησή της, με τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος βρισκόταν δίπλα της, να αντιδρά άμεσα και να την κρατά από το χέρι. Με αυτόν τον τρόπο η πτώση αποφεύχθηκε και η τραγουδίστρια σηκώθηκε αμέσως, συνεχίζοντας με χαμόγελο.

Ο Ρέμος επέλεξε μάλιστα να αντιμετωπίσει το στιγμιαίο άγχος με χιούμορ, λέγοντας από το μικρόφωνο «Μας έφαγαν», προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα από τους θεατές.

Μαντώ και μεγάλες επιτυχίες από το παρελθόν

Στη σκηνή βρέθηκε και η Μαντώ, με την οποία ο Αντώνης Ρέμος μοιράστηκε το τραγούδι «Εμείς», μία από τις γνωστές κοινές επιτυχίες τους.

Η συναυλία περιλάμβανε συμμετοχές και άλλων γνωστών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που κάλυψε διαφορετικές περιόδους της πολυετούς καριέρας του τραγουδιστή.

Διαβάστε επίσης