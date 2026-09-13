Λαχτάρα στη συναυλία του Ρέμου: «Τούμπα» στη σκηνή για την Καίτη Γαρμπή μπροστά σε χιλιάδες θεατές

Μια απρόσμενη στιγμή έζησαν χιλιάδες θεατές στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, όταν η Καίτη Γαρμπή γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου.

https://www.instagram.com/p/DdM3_95IkLP/

Η συναυλία διεξήχθη αμέσως μετά την καταρρακτώδη βροχή που προηγήθηκε στην πόλη. Η Καίτη Γαρμπή ανέβηκε στη σκηνή ξεσηκώνοντας το κοινό με τις επιτυχίες της, όμως την ώρα που ολοκλήρωσε την εμφάνισή της και αποχαιρετούσε τους θεατές, συνέβη το απρόοπτο. Τα βρεγμένα παπούτσια και το ολισθηρό δάπεδο την έκαναν να χάσει την ισορροπία της. Ο Αντώνης Ρέμος στεκόταν ακριβώς δίπλα, αντέδρασε ακαριαία και την κράτησε σφιχτά από το χέρι, με αποτέλεσμα να απορροφηθεί η πτώση και να αποφευχθεί κάποιος τραυματισμός.

Την ίδια ώρα, η αναστάτωση στις κερκίδες κράτησε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μόλις ο δημοφιλής ερμηνευτής βεβαιώθηκε ότι η συνάδελφός του ήταν απολύτως καλά, επέλεξε να εκτονώσει την ένταση με χιούμορ. «Μας έφαγαν», φώναξε από το μικρόφωνο, κάνοντας τον κόσμο να ξεσπάσει σε γέλια και χειροκροτήματα, ενώ η τραγουδίστρια σηκώθηκε αμέσως και ολοκλήρωσε με χαμόγελο την παρουσία της.

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