Στόχος drone τρένο με τον Μπόρις Τζόνσον και Ευρωπαίους αξιωματούχους στα σύνορα Πολωνίας Ουκρανίας

Snapshot Ρωσικό drone έπληξε επιβατικό τρένο κοντά στα πολωνικά σύνορα στην Ουκρανία, με προορισμό τη Βαρσοβία.

Στο τρένο βρίσκονταν ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι οποίοι παρέμειναν ασφαλείς.

Οι πολωνικές αρχές αντιμετώπισαν την επίθεση με μέγιστη σοβαρότητα και παρακολουθούν την κατάσταση συνεχώς.

Η επιχείρηση καθυστέρησε πάνω από έξι ώρες, ενώ οι επιβάτες έκαναν συνοριακούς ελέγχους πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Δύο ξεχωριστά drones επιτέθηκαν κοντά στο συνοριακό πέρασμα Dorohusk–Jagodzin και στο επιβατικό τρένο. Snapshot powered by AI

Ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε επιβατικό τρένο με προορισμό τη Βαρσοβία στη δυτική Ουκρανία την Κυριακή (13 Σεπτεμβρίου), χτυπώντας την ατμομηχανή του μόλις δύο χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα, δήλωσαν Ουκρανοί και Πολωνοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με το γερμανικό Der Spiegel, στη περιοχή ταξίδευαν με ειδικό τρένο ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, ο σύμβουλος του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρζ — Σάουτερ, σύμβουλοι ασφαλείας άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων καθώς και μέλη του Bundestag. Επέστρεφαν από τη διάσκεψη ασφαλείας του YES στο Κίεβο.

Σύμφωνα με το «Spiegel», το τρένο σταμάτησε μετά την κήρυξη συναγερμού για drone. Οι ελεγκτές ξύπνησαν τους επιβάτες και τους προετοίμασαν για εκκένωση. Λίγο αργότερα, ο συναγερμός ανακλήθηκε. Όλοι οι επιβάτες παρέμειναν ασφαλείς.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας Μάρτσιν Κιερβίνσκι αντέδρασε στις ρωσικές επιθέσεις κοντά στα πολωνικά σύνορα και δήλωσε ότι οι πολωνικές αρχές αντιμετωπίζουν την κατάσταση με τη μέγιστη σοβαρότητα.

«Ρωσικές τρομοκρατικές επιθέσεις. Πρώτα κοντά στο συνοριακό πέρασμα Dorohusk–Jagodzin και στη συνέχεια σε επιβατικό τρένο κοντά στα πολωνικά σύνορα. Αντιμετωπίζουμε αυτά τα γεγονότα με τη μέγιστη σοβαρότητα. Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς. Η Ρωσία είναι εχθρός του ελεύθερου κόσμου», τόνισε.

Το τρένο, που λειτουργούσε από την πολωνική PKP Intercity, ταξίδευε από το Κίεβο στη Βαρσοβία. Η υπηρεσία καθυστέρησε περισσότερο από έξι ώρες προτού οι επιβάτες μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους μετά από συνοριακούς ελέγχους.

Ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών είπε ότι ένα ξεχωριστό drone χτύπησε κοντά στο συνοριακό πέρασμα Dorohusk-Yagodyn, ενώ ένα άλλο χτύπησε το επιβατικό τρένο.

«Αντιμετωπίζουμε αυτά τα γεγονότα με τη μέγιστη σοβαρότητα. Η κατάσταση παρακολουθείται σε συνεχή βάση», είπε ο Κιερβίνσκι.