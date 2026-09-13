Εργένης ξανά ο σταρ του Reacher - Διαζύγιο από την επί 20 χρόνια σύζυγό του

Snapshot Ο Άλαν Ρίτσον και η σύζυγός του Κάθριν ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους μετά από 27 χρόνια σχέσης και 20 χρόνια γάμου.

Ο Άλαν είχε υποβάλει αίτηση διαζυγίου τον Δεκέμβριο του 2025, αλλά το ζευγάρι συμφιλιώθηκε προσωρινά τον Μάρτιο του 2026 πριν τελικά χωρίσουν.

Μαζί έχουν τρεις γιους ηλικίας 10 έως 13 ετών και δηλώνουν αφοσίωση στη συν-γονική ανατροφή τους.

Ζητούν ιδιωτικότητα και σεβασμό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αλλαγής και επισημαίνουν τη διατήρηση σεβασμού και φιλίας μεταξύ τους.

Ο Άλαν Ρίτσον συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη σειρά Reacher, με την πέμπτη σεζόν να έχει ήδη ανακοινωθεί. Snapshot powered by AI

Ο σταρ του Reacher, Άλαν Ρίτσον, ανακοινώνει τον χωρισμό από τη σύζυγό του Κάθριν μετά από 27 χρόνια μαζί... καθώς αποκαλύπτεται η μυστική κατάθεση διαζυγίου από πέρυσι

Ο Άλαν Ρίτσον ανακοίνωσε ότι αυτός και η επί 20 χρόνια σύζυγός του, Κάθριν, αποφάσισαν να χωρίσουν.

Ο μυώδης 43χρονος ηθοποιός του Reacher και η 42χρονη σύζυγός του, που είναι μαζί εδώ και 27 χρόνια, ανακοίνωσαν μέσω instagram το θλιβερός τέλος του γάμου τους.

Η Κάθριν Ρίτσον και ο Άλαν Ρίτσον στην πρεμιέρα της ταινίας «Ordinary Angels» στο Θέατρο SVA τη Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024, στη Νέα Υόρκη Invision

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Άλαν είχε υποβάλει αίτηση διαζυγίου για «ασυμβίβαστες διαφορές» τον Δεκέμβριο του 2025. Ωστόσο, οι δυο τους συμφιλιώθηκαν μόλις τρεις μήνες αργότερα, στις 4 Μαρτίου 2026.

Ο Άλαν και η Κάθριν, 42 ετών, μοιράζονται τρεις γιους μαζί: τον 13χρονο Κάλεμ, τον 12χρονο Ένταν και τον 10χρονο γιο Αμόρι Τρίσταν.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε ένα μάθημα μπαλέτου στη Φλόριντα καθώς ο Άλαν ήταν 17 ετών και η Κάθριν 16 ετών. Αρραβωνιάστηκαν το 2005 και παντρεύτηκαν ένα χρόνο αργότερα το 2006.

Η ανάρτηση στο Instagram έγραφε: «Μετά από είκοσι χρόνια μαζί, η Κατ και εγώ αποφασίσαμε να τερματίσουμε τον γάμο μας και να συνεχίσουμε ο ένας δίπλα στον άλλον με διαφορετικό τρόπο.

«Μεγαλώσαμε μαζί. Χτίσαμε μια ζωή και μια οικογένεια μαζί. Και μεγαλώνουμε τρία απίστευτα αγόρια που θα είναι πάντα το κέντρο του κόσμου μας. Τίποτα δεν μπορεί να μειώσει αυτό που σήμαιναν αυτά τα χρόνια για εμάς - ή την αγάπη και τον σεβασμό που θα μοιραζόμαστε πάντα».

Το εν διαστάσει ζευγάρι κατέληξε δηλώνοντας την αφοσίωσή του στην ανατροφή των παιδιών του μαζί καθώς ζήτησαν ιδιωτικότητα.

Έγραψαν: «Το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε ο ένας στον άλλον - και στα αγόρια μας - αυτή τη στιγμή είναι η φιλία, η χάρη και η δέσμευση να γίνουμε οι πιο δυνατοί συν-γονείς που μπορούμε να είμαστε. Θέλουμε επίσης να δώσουμε ο ένας στον άλλον χώρο για να εξελιχθούμε στους ανθρώπους που γινόμαστε.

«Η αλλαγή είναι αρκετά δύσκολη χωρίς να ζυγίσει όλος ο κόσμος. Ελπίζουμε, ειδικά για χάρη των αγοριών μας, ότι θα επιτρέψετε στην οικογένειά μας να περάσει αυτό το κεφάλαιο με ιδιωτικότητα και συμπόνια.

«Σας ευχαριστούμε που μας υποστηρίζετε καθώς συνεχίζουμε να κάνουμε την υγεία και την ευτυχία της οικογένειάς μας προτεραιότητά μας. - Κατ και Άλαν'

Ο Άλαν πρωταγωνίστησε και στις τέσσερις σεζόν της σειράς Reacher του Amazon Prime καθώς ανακοινώθηκε και η πέμπτη σεζόν.