Φρικτή τραγωδία στο Καζακστάν: Βουτιά θανάτου 27χρονης από τον 15ο όροφο σε καρότσι δίχρονου παιδιού

Μία αυτοκτονία που παρέσυρε στον θάνατο ένα παιδί

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Φρικτή τραγωδία στο Καζακστάν: Βουτιά θανάτου 27χρονης από τον 15ο όροφο σε καρότσι δίχρονου παιδιού
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μία 27χρονη γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 15ο όροφο πολυκατοικίας στην Αστάνα του Καζακστάν.
  • Κατά την πτώση της, η γυναίκα έπεσε πάνω σε καρότσι που κρατούσε ένα παιδί δύο ετών, με αποτέλεσμα και οι δύο να χάσουν τη ζωή τους.
  • Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
  • Από την αρχή του 2024 έως τον Μάιο, έχουν καταγραφεί 60 πτώσεις παιδιών από παράθυρα, με πέντε νεκρούς και 55 τραυματίες.
  • Το 2024 συνολικά έχουν σημειωθεί 196 περιστατικά πτώσεων από παράθυρα στο Καζακστάν.
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Αδιανόητη τραγωδία στην Αστανά του Καζακστάν, όταν μία γυναίκα αυτοκτόνησε παρασύροντας στον θάνατο ένα παιδί μόλις δύο ετών.

Η 27χρονη αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της πηδώντας από τον 15ο όροφο μιας πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα της πτώσης της, ένα καρότσι με ένα παιδί δύο ετών βρισκόταν από κάτω, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Προς το παρόν, όλες οι λεπτομέρειες του περιστατικού δεν έχουν προσδιοριστεί επίσημα. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος εξετάζονται από τις αρχές.

Από την αρχή του έτους έως και τον περασμένο Μάιο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών αναφέρθηκαν 60 περιπτώσεις πτώσεων παιδιών από παράθυρα. Πέντε παιδιά πέθαναν στο σημείο και 55 νοσηλεύτηκαν με διάφορα τραύματα.

Το 2024 καταγράφηκαν 196 τέτοιες υποθέσεις.

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