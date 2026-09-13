Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Snapshot Στις 13 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία τιμά την Ανάμνηση των Εγκαινίων του Ιερού Ναού της Αναστάσεως και τους Αγίους Κορνήλιο, Αριστείδη και Ιερόθεο.

Γιορτάζουν τα ονόματα Αριστείδης, Άρης, Αριστέα, Κορνήλιος και παραλλαγές τους.

Ο Άγιος Αριστείδης ήταν Αθηναίος φιλόσοφος του 2ου αιώνα που ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και μαρτύρησε το 120 μ.Χ.

Ο Άγιος Κορνήλιος ήταν Ρωμαίος εκατόνταρχος που έγινε χριστιανός μετά από θεία υπόδειξη και έγινε επίσκοπος Σκήψεως της Μυσίας.

Και οι δύο άγιοι συνδέονται με τη διάδοση του Χριστιανισμού και τη μαρτυρία της πίστης τους. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αριστείδης, Αρίστος,

Άρης,

Αριστέα, Αριστούλα, Αριστίνα,

Αρίστη, Αρίστω,

Κορνήλιος, Κορνήλης, Κορνήλος,

Κορνηλία

Ο Άγιος Αριστείδης ο Αθηναίος

Ο Άγιος Αριστείδης ήταν Αθηναίος φιλόσοφος και έζησε τον 2ο αιώνα, την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού. Ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και συνέγραψε απολογία υπέρ των χριστιανών που διώκονταν. Σύμφωνα με την παράδοση, επέστρεψε στην Αθήνα, όπου μαρτύρησε στις 13 Σεπτεμβρίου του 120 μ.Χ.

Ο Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος

Ο Κορνήλιος ήταν Ρωμαίος εκατόνταρχος και, σύμφωνα με την παράδοση, μετά από θεία υπόδειξη συνάντησε τον Απόστολο Πέτρο και ασπάστηκε τον Χριστιανισμό. Στη συνέχεια αφιερώθηκε στη διάδοση της χριστιανικής διδασκαλίας και εξελέγη επίσκοπος Σκήψεως της Μυσίας. Η παράδοση συνδέει τη ζωή του με θαυμαστά γεγονότα και τη διάδοση του Ευαγγελίου.

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