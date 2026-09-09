Εορτολόγιο 9 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Συνάξεως των Αγίων Ιωακείμ και Άννης

Γιάννης Φιλιππάκος

Εορτολόγιο 9 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Ιωακείμ, Ιωακειμάκης, Μάκης
  • Κιαράν, Κιάρα

Μνήμη των Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης

Η σύναξη των δικαίων γονέων της Υπεραγίας Θεοτόκου, σύμφωνα με την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, ορίστηκε την επομένη του γενεσίου της Θεοτόκου, για τον λόγο ότι αυτοί έγιναν πρόξενοι της παγκόσμιας σωτηρίας με την γέννηση της αγίας θυγατέρας τους. «Τελεῖται δὲ ἡ σύναξις αὐτῶν ἐν τῷ ἑξαέρῳ οἴκῳ τῆς Θεοτόκου, πλησίον τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις».

Να αναφέρουμε, λοιπόν, ότι ο Ιωακείμ ήταν γιος του Ελιακείμ από τη φυλή του Ιούδα και απόγονος του Δαβίδ. Έκπτωτος του θρόνου, ιδιώτευε στην Ιουδαία και το περισσότερο χρονικό διάστημα στην Ιερουσαλήμ, όπου είχε μέγαρο με βασιλικό κήπο.

Παντρεύτηκε την Άννα, θυγατέρα του Ματθάν Ιερέως από τη φυλή του Λευΐ και της Μαρίας, γυναικός αυτού, από τη φυλή του Ιούδα. Επειδή οι φυλές, Βασιλική και Ιερατική, συγγένευαν μεταξύ τους, διότι η Βασιλεία εθεωρείτο ίση με την Ιεροσύνη, δεν έδιναν ούτε έπαιρναν θυγατέρες από άλλες φυλές που θεωρούνταν κοινές.

Έτσι λοιπόν, αφού θεάρεστα πέρασε τη ζωή του το άγιο αυτό ζευγάρι, όπως μας πληροφορούν τα βιογραφικά σημειώματα των εορτών της 25ης Ιουλίου, 8ης Σεπτεμβρίου και 9ης Δεκεμβρίου, ο μεν Ιωακείμ πέθανε οκτώ χρόνια από τα Εισόδια της κόρης του Θεοτόκου σε ηλικία 92 ετών, η δε Άννα 11 μήνες μετά τον θάνατο του Ιωακείμ, σε ηλικία 83 ετών. Την δε Θεοτόκο απέκτησαν θαυματουργικά, σε ηλικία 80 ετών ο Ιωακείμ και 70 η Άννα.

Απολυτίκιον

Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον

Ἡ Δυὰς ἡ ἁγία καὶ Θεοτίμητος, Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα ὡς τοῦ Θεοῦ ἀνχιστεῖς, ἀνυμνείσθωσαν φαιδρῶς ᾀσμάτων κάλλεσιν οὗτοι γὰρ ἔτεκον ἠμιν, τὴν τεκοῦσαν ὑπὲρ νοῦν, τὸν ἄσαρκον βροτωθέντα, εἰς σωτηρίαν τοῦ κόσμου, μεθ' ἧς πρεσβεύουσι σωθήναι ἠμᾶς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Με καλό καιρό θα ξεκινήσει η Τετάρτη – Πού και πότε θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη δημοπρασία από την ΑΑΔΕ: Στο «σφυρί» σχεδόν 3.000 ηλεκτρικά ποδήλατα και 459 ηλεκτρικά πατίνια – Δείτε τον πίνακα

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου

04:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Πορτοκαλί προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

04:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ για αγροτικές ενισχύσεις: Καμία νέα ρύθμιση για παρακρατήσεις και συμψηφισμούς

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Ιρανική πυραυλική επίθεση στην αμερικανική βάση Αλ Αζράκ – Αναχαιτίστηκαν 18 πύραυλοι

03:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Μια ανάσα από τα 100 δολάρια η τιμή του Brent με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία

03:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα με υφάσματα στο Πειραιά - Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή

02:46ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν: Η CENTCOM ανακοίνωσε την καταστροφή πέντε ιρανικών δεξαμενόπλοιων

01:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ξεκίνησε η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών για αγροτικές ενισχύσεις του 2025

01:32NEWSBOMB

ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο υπόσχεται «επανεκκίνηση» των σχέσεων με την Κολομβία

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ

00:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πλήγματα σε ιρανικά δεξαμενόπλοια – Αναφορές για επιθέσεις κοντά σε Τζασκ και Χαργκ

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Πτώση στους βασικούς δείκτες με φόντο πετρέλαιο και πληθωρισμό

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλός ιεραπόστολος πέταξε τα ράσα για να παντρευτεί Κενυάτισσα της φυλής Tugen

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Η «καταδίκη θανάτου» που της «πήρε όλα τα χρήματα στην τράπεζα»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλαταμώνας: Νεκρός 52χρονος λουόμενος στην παραλία των Νέων Πόρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:56ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί παππούς, γιαγιά και τα δυο εγγόνια στη συντριβή του αεροσκάφους - Συγγενείς βρήκαν τις σορούς

23:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από την Τετάρτη - Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία

05:18ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη δημοπρασία από την ΑΑΔΕ: Στο «σφυρί» σχεδόν 3.000 ηλεκτρικά ποδήλατα και 459 ηλεκτρικά πατίνια – Δείτε τον πίνακα

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Νεκρός εντοπίστηκε στην Αθήνα ο οδηγός νταλίκας που είχε εξαφανιστεί

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εργαζόμενη στην εστίαση κατήγγειλε τις αρρωστημένες ορέξεις των τουριστών

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (8/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 7,1 εκατ. ευρώ

22:55LIFESTYLE

Η Μίνα Καραμήτρου αποκάλυψε γιατί αποχώρησε από το OPEN: «Το θέμα δεν ήταν επαγγελματικό»

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Από τον γάμο χλιδής στη φυλακή: Ο χρυσός στον λαιμό της νύφης έστειλε τον γαμπρό πίσω από τα σίδερα

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Αγριεύει» ο καιρός – Η ημερομηνία που αλλάζουν όλα

03:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα με υφάσματα στο Πειραιά - Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτά βασανιστήρια για δίδυμες Ιρανές: Σπασμένα πόδια, ξεριζωμένα μαλλιά - Στην αγχόνη η μία αδελφή

10:36LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των δελτίων – Τα ποσοστά του ΑΝΤ1 με την άφιξη Κοσιώνη

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ο «δολοφόνος του καλοκαιριού» – Πότε χτυπά την Ελλάδα η βίαιη φθινοπωρινή εισβολή

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για βιασμό από τον «Μ.» τον γνωστό «αντιφασίστα, αντιρατσιστή, αντισεξιστή»

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Αυτοχειρία της 54χρονης «βλέπουν» οι αρχές - Εντοπίστηκαν 34 μαχαιριές πάνω της

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Η «καταδίκη θανάτου» που της «πήρε όλα τα χρήματα στην τράπεζα»

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Με καλό καιρό θα ξεκινήσει η Τετάρτη – Πού και πότε θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

20:17ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» – Νέα κόντρα Μαρίνας Σταυράκη και Γιώργου Πατούλη

21:32LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Επέστρεψε στη σχολή του για να δώσει μάθημα - Το μήνυμα της συμπαίχτριάς του, Όλγας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ