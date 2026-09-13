Χωρίς φαρμακεία αύριο η Αττική - Πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες

Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τα φαρμακεία της Αττικής, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί, όπως κάθε χρόνο, επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, βάσει σχετικής απόφασης της Περιφέρειας.

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών θα λειτουργούν κανονικά τα εφημερεύοντα φαρμακεία, τόσο τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα.