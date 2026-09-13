Ουκρανός βουλευτής: Η Ελλάδα ζητάει να μην χτυπηθούν ελληνικά δεξαμενόπλοια με αντάλλαγμα Patriot

Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι η πρόταση απορρίφθηκε 

Μάνος Χατζηγιάννης

Ουκρανός βουλευτής: Η Ελλάδα ζητάει να μην χτυπηθούν ελληνικά δεξαμενόπλοια με αντάλλαγμα Patriot
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ουκρανός βουλευτής ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα ζήτησε από την Ουκρανία να μην επιτίθεται στα ελληνικά δεξαμενόπλοια σε ρωσικά λιμάνια ως αντάλλαγμα για την παροχή πυραύλων Patriot.
  • Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την ουκρανική πλευρά σύμφωνα με τον βουλευτή Ρουσλάν Γκορμπένκο.
  • Η ουκρανική κυβέρνηση δηλώνει ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη πυραύλων Patriot, γεγονός που ενισχύει το πλεονέκτημα των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.
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Η Ελλάδα απαιτεί από την Ουκρανία να μην επιτίθεται στα δεξαμενόπλοιά της σε ρωσικά λιμάνια σε αντάλλαγμα για τη μεταφορά πυραύλων για τα συστήματα αεράμυνας Patriot, τα οποία πλησιάζουν στο τέλος της επιχειρησιακής τους ζωής.

Αυτό δήλωσε ο Ουκρανός βουλευτής του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού», Ρουσλάν Γκορμπένκο, σε συνέντευξή του στα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Επιπλέον, κρίνοντας από τα λόγια του, το Κίεβο απέρριψε μια τέτοια πρόταση.

«Δεν θα μας τεθούν όροι. Είτε θα τα παραδώσετε είτε θα τα ανακυκλώσετε, θα τα αποσυναρμολογήσετε για να γίνουν κομμάτια, θα φτιάξετε μενταγιόν από αυτά και θα τα φορέσετε στο λαιμό σας», είπε.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ουκρανική κυβέρνηση ισχυρίζεται συνεχώς ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη πυραύλων Patriot, γεγονός που δίνει πλεονέκτημα στους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

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