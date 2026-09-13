Ισπανία: Δύο τραυματίες από μεγάλη φωτιά κοντά στην Κόστα ντελ Σολ - Μάχη με τις φλόγες

Snapshot Δύο άτομα τραυματίστηκαν, ένας με εγκαύματα και ένας δασοπυροσβέστης από πτώση, κατά τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Περίπου 9.500 κάτοικοι του Μπενααβίς και γύρω περιοχών κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ προληπτική εκκένωση έχει διαταχθεί μόνο σε μία περιοχή.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πάνω από 100 πυροσβέστες και περίπου 20 εναέρια μέσα.

Από τις αρχές του έτους έχουν καταστραφεί πάνω από 2,96 εκατομμύρια στρέμματα δασικής έκτασης στην Ισπανία λόγω πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ορεινή περιοχή κοντά στην Κόστα ντελ Σολ, στη νότια Ισπανία, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω της ταχύτητας με την οποία εξαπλώνονται οι φλόγες.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας, δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των προσπαθειών για τον περιορισμό της φωτιάς. Ένα άτομο υπέστη εγκαύματα στην προσπάθειά του να συμβάλει στην κατάσβεση, ενώ ένας δασοπυροσβέστης τραυματίστηκε έπειτα από πτώση.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή γύρω από το Μπενααβίς, έναν οικισμό κοντά στη Μαρμπέγια, όπου διαμένει σημαντικός αριθμός αλλοδαπών κατοίκων, μεταξύ των οποίων και πολλοί Βρετανοί.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς πνέουν με ταχύτητα που φτάνει περίπου τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, ευνοώντας την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Για λόγους ασφαλείας, οι αρχές κάλεσαν περίπου 9.500 κατοίκους του Μπενααβίς και των γύρω περιοχών να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, καθώς το πύρινο μέτωπο κινείται γρήγορα. Μέχρι στιγμής, έχει δοθεί εντολή προληπτικής εκκένωσης μόνο σε μία κατοικημένη περιοχή.

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν περισσότερα από 100 άτομα του πυροσβεστικού μηχανισμού, ενώ στην προσπάθεια περιορισμού των φλογών συμμετέχουν και περίπου 20 εναέρια μέσα.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον έλεγχο της φωτιάς και την προστασία των κατοικημένων περιοχών.

Η έκταση του προβλήματος αποτυπώνεται και στα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές, σύμφωνα με τα οποία από τις αρχές του έτους έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές περισσότερα από 2,96 εκατομμύρια στρέμματα στην Ισπανία.