Οι Χούθι προελαύνουν στην Υεμένη - Κατέλαβαν τη νήσο Περίμ

Snapshot Οι Χούθι κατέλαβαν τη νήσο Περίμ και τη στρατηγικής σημασίας πόλη Μόχα, ενισχύοντας τον έλεγχο τους στη δυτική ακτή της Ερυθράς Θάλασσας και τον πορθμό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ζήτησε αμερικανική στρατιωτική επέμβαση, αλλά οι ΗΠΑ αρνήθηκαν άμεση εμπλοκή και προσφέρθηκαν μόνο σε πληροφορίες και υποστήριξη.

Οι Χούθι διαβεβαίωσαν ότι η ναυσιπλοΐα είναι ασφαλής εκτός από τα σαουδαραβικά πλοία, τα οποία στοχοποιούν.

Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εκτοπισμένους, με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης να προειδοποιεί για την αύξηση των εκτοπισμένων.

Η κατάληψη της νήσου Περίμ έχει σημαντική στρατηγική αξία λόγω της θέσης της στον πορθμό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, κρίσιμης διεθνούς θαλάσσιας οδού για τη μεταφορά πετρελαίου. Snapshot powered by AI

Οι Χούθι της Υεμένης υποστηρίζουν ότι πέτυχαν σημαντική προέλαση στη δυτική ακτή της Ερυθράς Θάλασσας, ενισχύοντας τον έλεγχό τους σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς θαλάσσιες εμπορικές οδούς.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση κατέλαβε τη νήσο Περίμ, στην είσοδο του πορθμού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, όπως δήλωσε στο BBC πηγή προσκείμενη στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

Η εξέλιξη σημειώθηκε μία ημέρα αφότου οι Χούθι κατέλαβαν τη στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι Μόχα από τις υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία φιλοκυβερνητικές δυνάμεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές.

Αξιωματούχος των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Χούθι ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή.

Οι Χούθι είχαν προηγουμένως δηλώσει ότι δεν αποτελούν απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Επανέλαβαν, ωστόσο, ότι θα στοχοποιούν πλοία της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ζήτησε αμερικανική στρατιωτική επέμβαση

Ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου και de facto ηγέτης της χώρας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ζήτησε προσωπικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναλάβει στρατιωτική δράση κατά των Χούθι, την ώρα που εκείνοι προέλαυναν με ταχύτητα. Αυτό ανέφεραν στο CBS News δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ έχει αρνηθεί την άμεση εμπλοκή των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αντί γι’ αυτό, προσφέρθηκε να συνδράμει με πληροφορίες και υποστήριξη στον εντοπισμό στόχων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε αργότερα στο BBC:

«Βρισκόμαστε σε διαρκή διάλογο με τη Σαουδική Αραβία και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Υεμένης σχετικά με την περιφερειακή σταθερότητα».

«Ασφαλής η ναυσιπλοΐα, εκτός από τα σαουδαραβικά πλοία»

Την Παρασκευή, οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης αποχώρησαν από τη νήσο Περίμ, η οποία είναι επίσης γνωστή ως Μαγιούν.

Αυτόπτες μάρτυρες και ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν ότι οι δυνάμεις των Χούθι κινήθηκαν στη συνέχεια προς το νησί.

Οι Χούθι εξέδωσαν αργότερα ανακοίνωση, στην οποία χαρακτήρισαν «επιτυχημένη» τη στρατιωτική επιχείρησή τους για την εκδίωξη των υποστηριζόμενων από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεων. Διαβεβαίωσαν επίσης ότι «η θαλάσσια ναυσιπλοΐα είναι ασφαλής για όλες τις εταιρείες, με εξαίρεση τα σαουδαραβικά πλοία».

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρεα, δήλωσε ότι η «ευρείας κλίμακας» στρατιωτική επιχείρηση άρχισε στις 3 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας της «κατάφωρης επίθεσης» της Σαουδικής Αραβίας εναντίον «του αγαπημένου μας λαού».

Ο Σάρεα ανέφερε ακόμη ότι οι Χούθι εκδίωξαν τις δυνάμεις του «Σαουδάραβα εχθρού» από έξι επαρχίες στις περιοχές Ταΐζ και Χοντέιντα. Υποστήριξε, επίσης, ότι εκατοντάδες στρατιώτες σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν.

Στην ανακοίνωση των Χούθι, πάντως, δεν υπήρχε αναφορά στη νήσο Περίμ.

Η Σαουδική Αραβία δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τις τελευταίες εξελίξεις.

Η στρατηγική σημασία της νήσου Περίμ

Η νήσος Περίμ βρίσκεται στο στενότερο σημείο του πορθμού Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Η σημασία του συγκεκριμένου περάσματος έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας άλλης κομβικής θαλάσσιας οδού, λόγω της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία βασίζεται πλέον στην Ερυθρά Θάλασσα και στον πορθμό Μπαμπ ελ Μαντέμπ για τη μεταφορά πετρελαίου προς τους πελάτες της στην Ασία.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ των Χούθι, της κυβέρνησης της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας έχει συμβάλει στην απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι από τις μάχες

Εκατοντάδες άνθρωποι φέρεται να έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους από την περασμένη εβδομάδα, όταν οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση στη νοτιοδυτική Υεμένη.

Ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός πραγματοποίησε επίσης αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές της δυτικής Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι, προς υποστήριξη των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων. Οι Χούθι, από την πλευρά τους, εκτόξευσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πόλεων και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη νότια Σαουδική Αραβία.

Από την κλιμάκωση των συγκρούσεων και μετά, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στην Υεμένη, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Την Παρασκευή, ο οργανισμός προειδοποίησε ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων «αυξάνεται ανησυχητικά από ώρα σε ώρα».

Η γενική διευθύντρια του ΔΟΜ, Έιμι Πόουπ, δήλωσε:

«Οικογένειες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για δεύτερη ή τρίτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης, έχοντας πλέον χάσει σχεδόν τα πάντα».

Οι Χούθι ανέτρεψαν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης το 2015, γεγονός που προκάλεσε τη στρατιωτική επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας στον εμφύλιο πόλεμο.

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