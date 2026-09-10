Οι Χούθι κατέλαβαν τη Μούχα και τα νησιά Χανίς - Στο στόχαστρο τα σαουδαραβικά πλοία

Ραγδαία κλιμάκωση στην παράκτια ζώνη της Υεμένης , με τους αντάρτες να απειλούν το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ και το Ριάντ να απαντά με βομβαρδισμούς στην Ταέζ

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Οι Χούθι κατέλαβαν τη Μούχα και τα νησιά Χανίς - Στο στόχαστρο τα σαουδαραβικά πλοία
ΚΟΣΜΟΣ
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Η ραγδαία προέλαση των ανταρτών Χούθι κατά μήκος της ακτογραμμής της Ερυθράς Θάλασσας ανατρέπει τις ισορροπίες στην Υεμένη, φέρνοντας ξανά σε κίνδυνο την ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών.

Μετά την κατάληψη της στρατηγικής πόλης Μούχα, οι δυνάμεις του υποστηριζόμενου από το Ιράν σιιτικού κινήματος επεκτάθηκαν στα νησιά Χανίς, θέτοντας υπό άμεση απειλή το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους για το παγκόσμιο εμπόριο. Η μετατόπιση των συγκρούσεων από τα βόρεια μέτωπα προς τη δυτική ακτή εντείνει τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στη ναυσιπλοΐα. Ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Υεμένης, Ράσαντ αλ Αλίμι, σε συνάντηση που είχε με τον πρεσβευτή της Αιγύπτου, τόνισε ότι η επαναφορά του κρατικού ελέγχου στις ακτές, τα λιμάνια και τα χωρικά ύδατα συνιστά ζήτημα που αφορά άμεσα το Κάιρο, τα αραβικά κράτη και τη διεθνή κοινότητα.

APTOPIX Yemen War

Ένας ακρωτηριασμένος αντάρτης των Χούτι της Υεμένης παρελαύνει κατά τη διάρκεια εκστρατείας κινητοποίησης στη Σαναά της Υεμένης, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

AP

Μάχες για τον έλεγχο των στενών και εξαίρεση για τη Σαουδική Αραβία

Οι επιθέσεις των Χούθι στα νησιά Χανίς εξανάγκασαν τα κυβερνητικά στρατεύματα και τους συμμάχους τους να υποχωρήσουν νοτιότερα, προς το Ντουμπάμπ. Η τοποθεσία αυτή βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί Περίμ, σημείο που μαζί με το Ντουμπάμπ καθορίζει ποιος ελέγχει πρακτικά το πέρασμα στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Την ίδια ώρα, η ηγεσία των ανταρτών επιχειρεί να διασκεδάσει τους φόβους των διεθνών μεταφορέων. Ο εκπρόσωπος των Χούθι, Μοχάμεντ Αμπντουσαλάμ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η ναυσιπλοΐα και το εμπόριο στην περιοχή παραμένουν ασφαλή, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις περιορίζονται σε συγκεκριμένους στόχους και θα σταματήσουν μόνο αν τερματιστεί η επίθεση εναντίον της Υεμένης. Σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των ανταρτών, τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας παραμένουν ανοιχτά για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες, με μόνη ρητή εξαίρεση τα πλοία σαουδαραβικών συμφερόντων.

Σαουδαραβικά αντίποινα με αεροπορικές επιδρομές στην Ταέζ

Η στρατιωτική απάντηση του Ριάντ εκδηλώθηκε άμεσα. Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Almasirah, το οποίο πρόσκειται στους Χούθι, η σαουδαραβική αεροπορία εξαπέλυσε δέκα πλήγματα στην επαρχία Ταέζ στη δυτική πλευρά της χώρας. Η ένταση ανάμεσα στους συμμάχους της Σαουδικής Αραβίας και τους αντάρτες ανοίγει ουσιαστικά ένα δεύτερο μέτωπο στην περιοχή, παράλληλα με εκείνο του Ιράν, απειλώντας ευθέως τη σταθερότητα του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

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