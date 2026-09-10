Οι Χούθι κατάλαβαν στρατηγικής σημασίας νησί στην Ερυθρά Θάλασσα - Φόβοι για κλιμάκωση

Υπό τον έλεγχο των Χούθι πέρασε η νήσος Ζουκάρ στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, έπειτα από συντονισμένη επίθεση της αντάρτικης παράταξης με πυραύλους και ταυτόχρονη απόβαση μαχητών από ταχύπλοα σκάφη.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), οι δυνάμεις των Χούθι εξαπέλυσαν ρουκέτες και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον των κυβερνητικών θέσεων στο νησί, προτού στείλουν σκάφη γεμάτα ενόπλους για να ολοκληρώσουν την έφοδο. Οι μονάδες της Εθνικής Αντίστασης που στάθμευαν εκεί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν.

Η νήσος Ζουκάρ, το μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους Χανίς, βρίσκεται περίπου 90 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Χοντέιντα και δεσπόζει πάνω στους βασικούς διαύλους ναυσιπλοΐας.

Στο σημείο είχε κατασκευαστεί πρόσφατα αεροδιάδρομος 2.000 μέτρων με υποστήριξη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με σκοπό την επιτήρηση των θαλάσσιων περασμάτων και την ανάσχεση της διακίνησης οπλισμού.

Κλιμάκωση σε ξηρά και θάλασσα

Την ίδια ώρα, οι Χούθι κατέλαβαν και το στρατηγικό λιμάνι της Μόκα στις ακτές της Υεμένης, ανοίγοντας δρόμο προς τα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως οι ένοπλοι εισήλθαν στην πόλη, ενώ χιλιάδες πολίτες τράπηκαν σε φυγή προς το Άντεν. Όπως ανακοινώθηκε από το πρακτορείο Saba, η αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας απάντησε με περίπου 40 επιδρομές στις επαρχίες Ταΐζ, Χοντέιντα, Αλ Τζαούφ και Μαρίμπ. Πάντως, οι δυνάμεις των Χούθι διατηρούν τον έλεγχο των νέων θέσεών τους, περιπλέκοντας άμεσα την ασφάλεια των διεθνών εμπορικών πλόων στην περιοχή.

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