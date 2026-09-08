Υεμένη: Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έπληξαν στόχους στη Σαουδική Αραβία

Snapshot Οι Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά στόχων στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων της ARAMCO.

Οι επιθέσεις έγιναν ως αντίποινα για σαουδαραβικούς βομβαρδισμούς στη βορειοδυτική Υεμένη.

Μεταξύ των στόχων ήταν το διεθνές αεροδρόμιο της Άμπχα, η αεροπορική βάση Βασιλιάς Χαλίντ και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις περιοχές Άμπχα και Τζιζάν.

Οι σαουδαραβικές επιδρομές στη Υεμένη προκάλεσαν τουλάχιστον 14 νεκρούς και τραυματίες, με ζημιές και σε φυλακή όπου κρατούμενοι τραυματίστηκαν ή παγιδεύτηκαν.

Οι Χούθι προειδοποίησαν ότι θα απαντήσουν περαιτέρω σε τυχόν νέες σαουδαραβικές επιθέσεις. Snapshot powered by AI

Το κίνημα Ανσαραλά της Υεμένης, γνωστό και ως Χούθι, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης (8/9) ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον στόχων στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, ανάμεσά τους εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής ARAMCO.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κινήματος στο Telegram, στόχοι των επιθέσεων ήταν το διεθνές αεροδρόμιο της Άμπχα, η αεροπορική βάση Βασιλιάς Χαλίντ, καθώς και εγκαταστάσεις της ARAMCO στις περιοχές Άμπχα και Τζιζάν.

Οι Χούθι ανέφεραν ότι οι επιθέσεις έγιναν σε αντίποινα για σαουδαραβικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη βορειοδυτική Υεμένη.

Νωρίτερα, οι υγειονομικές αρχές που ελέγχονται από το κίνημα είχαν κάνει λόγο για συνολικά 14 νεκρούς και τραυματίες από τις σαουδαραβικές επιδρομές. Το Ριάντ δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις συγκεκριμένες αναφορές.

Σύμφωνα με τους Χούθι, μεταξύ των εγκαταστάσεων που επλήγησαν στη Υεμένη ήταν και φυλακή, με αρκετούς κρατούμενους να μεταφέρονται σε νοσοκομεία και άλλους να παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι για στρατιωτικά θέματα, Γιαχία Σάρι, προειδοποίησε ότι οι σαουδαραβικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων.