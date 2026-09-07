Υεμένη: Νέα αιματοχυσία με πάνω από 300 νεκρούς – Προέλαση των Χούθι προς το Μπαμπ ελ Μάντεμπ

Snapshot Οι συγκρούσεις στην Υεμένη έχουν προκαλέσει πάνω από 300 θανάτους και νέο κύμα εκτοπισμού οικογενειών προς την περιοχή της Τάιζ.

Οι Χούθι προωθούνται στρατηγικά προς το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, κρίσιμο για το διεθνές εμπόριο.

Περίπου 1.790 νοικοκυριά εκτοπίστηκαν από την Παρασκευή λόγω σφοδρών μαχών και βομβαρδισμών, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για δευτερογενείς εκτοπίσεις.

Η νέα επίθεση των Χούθι έχει καταστρέψει την εύθραυστη εκεχειρία του 2022 και επαναφέρει τη χώρα σε ευρεία σύγκρουση.

Ο πόλεμος στην Υεμένη έχει προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και έχει δημιουργήσει μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Νέα μεγάλη κλιμάκωση του πολέμου στην Υεμένη καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, με περισσότερους από 300 νεκρούς και εκατοντάδες οικογένειες να εγκαταλείπουν τις εστίες τους για να σωθούν από τις μάχες.

Οι συγκρούσεις έχουν ενταθεί στη νοτιοδυτική χώρα, όπου οι Χούθι εξαπέλυσαν νέα επίθεση με στόχο να προωθηθούν προς περιοχές γύρω από το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους παγκοσμίως.

Οι μάχες ανάγκασαν πολλές οικογένειες να φύγουν μέσα στο Σαββατοκύριακο και να αναζητήσουν καταφύγιο σε καταυλισμούς εκτοπισμένων στην περιοχή της Τάιζ.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν κατοίκους να φτάνουν με ημιφορτηγά, κουβαλώντας ό,τι πρόλαβαν να πάρουν μαζί τους, και να στήνουν πρόχειρες σκηνές σε ανοικτές εκτάσεις.

«Πήραμε τα παιδιά μας και φύγαμε χωρίς καν να προλάβουμε να βάλουμε παπούτσια», είπε κάτοικος της Μακμπάνα, περιγράφοντας πυρά από πολλές κατευθύνσεις.

Άλλη εκτοπισμένη από την Τζάμπαλ Χαμπάσι ανέφερε ότι είδε νεκρούς και τραυματίες στον δρόμο, χωρίς να μπορεί κανείς να τους βοηθήσει. «Τώρα είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ, πεινασμένοι και χωρίς τίποτα να φάμε», είπε.

Χιλιάδες οικογένειες στον δρόμο

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, περίπου 1.790 νοικοκυριά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την Παρασκευή εξαιτίας των σφοδρών βομβαρδισμών και των μαχών.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για «δευτερογενείς εκτοπίσεις μεγάλης κλίμακας», καθώς πολλοί από αυτούς που φεύγουν είχαν ήδη εκτοπιστεί στο παρελθόν.

Μόνο από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι το πρωί της Κυριακής, περισσότεροι από 140 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Δύο αξιωματικοί των κυβερνητικών δυνάμεων έκαναν λόγο για 84 νεκρούς στις τάξεις τους, ενώ πηγές των Χούθι ανέφεραν 57 νεκρούς μαχητές.

Πίεση προς το Μπαμπ ελ Μάντεμπ

Αξιωματούχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης ανέφερε ότι η ένταση των συγκρούσεων έχει περιοριστεί, ωστόσο οι Χούθι συνεχίζουν να προωθούνται δυτικά της Τάιζ, προς την κατεύθυνση του Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Το πέρασμα έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ με τον Ινδικό Ωκεανό και αποτελεί κρίσιμο σημείο για το διεθνές εμπόριο.

Η σημασία του έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο μετά τη γενικότερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η νέα επίθεση των Χούθι έχει διαλύσει στην πράξη ό,τι είχε απομείνει από την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στην Υεμένη και ότι η χώρα εισέρχεται ξανά σε τροχιά ευρείας σύγκρουσης.

Η εκεχειρία που ίσχυε από το 2022 είχε ήδη αρχίσει να καταρρέει το καλοκαίρι, ενώ έκτοτε οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους σε κυβερνητικές θέσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ο πόλεμος στην Υεμένη, που γενικεύτηκε το 2014, έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει οδηγήσει τη χώρα σε μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως.