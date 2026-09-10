Ιράν: «Οι Χούθι δεν είναι εντολοδόχοι μας – Λαμβάνουν μόνοι τους τις αποφάσεις τους»

Snapshot Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο που χαρακτηρίζουν τους Χούθι ως πράκτορες του Ιράν.

Οι Χούθι περιγράφονται από την Τεχεράνη ως ανεξάρτητη δύναμη που λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις χωρίς εντολές από το Ιράν.

Η ιρανική πλευρά αποδίδει την αστάθεια στην περιοχή στις αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις και τις ηγεμονικές πολιτικές των ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη καλεί τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις παρεμβάσεις τους για να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χαρακτήρισε τους Χούθι «πράκτορες και πληρεξούσιους του Ιράν».

Σε ανάρτησή του στο X, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ υποστήριξε ότι οι Χούθι δρουν ανεξάρτητα και δεν λαμβάνουν εντολές από την Τεχεράνη.

«Είναι μια ανεξάρτητη δύναμη που λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις. Δεν παίρνει εντολές από κανέναν και δεν ενεργεί ως πληρεξούσιος κανενός», ανέφερε.

Ο Μπαγαΐ απέδωσε παράλληλα την αστάθεια στην περιοχή στις αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις και, όπως είπε, στις «ηγεμονικές πολιτικές» της Ουάσιγκτον.

«Αν η Ουάσιγκτον ήθελε πραγματικά ειρήνη, θα έκανε ένα απλό βήμα: θα έβαζε τέλος στις κακόβουλες και αποσταθεροποιητικές παρεμβάσεις της στην περιοχή μας», πρόσθεσε.