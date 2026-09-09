Σαουδική Αραβία: Οι Χούθι χτύπησαν με drones και πυραύλους στα νότια

Βαλλιστικούς πυραύλους και drones κατά τριών πόλεων εκτόξευσαν οι αντάρτες της Υεμένης

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Σαουδική Αραβία: Οι Χούθι χτύπησαν με drones και πυραύλους στα νότια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Χούθι εκτόξευσαν drones και βαλλιστικούς πυραύλους σε υποδομές στα νότια της Σαουδικής Αραβίας στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η επίθεση ακολούθησε μια προηγούμενη που προκάλεσε τον τραυματισμό 73 ανθρώπων στο βασίλειο.
  • Οι πόλεις στόχοι ήταν οι Χαμίς Μουσάιτ, Άμπχα και Τζαζάν.
  • Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό το Ριάντ ανακοίνωσε την επίθεση χωρίς να αναφέρει θύματα.
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Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν σήμερα από τους Χούθι στόχευσαν υποδομές στον νότο της Σαουδικής Αραβίας, την επομένη μιας μεγάλης επίθεσης των ανταρτών της Υεμένης που προκάλεσε τον τραυματισμό 73 ανθρώπων στο βασίλειο, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό το Ριάντ.

«Σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, η πολιτοφυλακή εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς τις πόλεις Χαμίς Μουσάιτ, Άμπχα και Τζαζάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, ο Τούρκι αλ Μάλικι , σύμφωνα με μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα.

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