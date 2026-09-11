Στα χέρια των Χούθι στρατηγικό νησί στην Ερυθρά Θάλασσα: Φόβοι για ενεργειακό «ντόμινο»

Snapshot Οι αντάρτες Χούθι κατέλαβαν το στρατηγικό νησί Πέριμ και την παραθαλάσσια πόλη Ντουμπάμπ στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ενισχύοντας τον έλεγχό τους σε ζωτικής σημασίας ναυτιλιακές οδούς.

Η πλήρης κυριαρχία των Χούθι στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θα μπορούσε να επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ και να επηρεάσει αρνητικά τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης σχεδιάζουν αντεπίθεση με όπλα και αεροσκάφη για να ανακαταλάβουν τον έλεγχο των περιοχών που έχασαν από τους Χούθι.

Το Ιράν φέρεται να καθοδηγεί στρατιωτικά τους Χούθι και να τους παρέχει υποστήριξη για να εντείνουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Παρά τις εκκλήσεις της Σαουδικής Αραβίας, οι ΗΠΑ απορρίπτουν προς το παρόν την άμεση στρατιωτική εμπλοκή κατά των Χούθι, ενώ οι χώρες του Κόλπου σχεδιάζουν διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τη διαχείριση της ναυτιλίας μέσω του Στενού του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι είναι προσκείμενοι στο Ιράν, έφτασαν την Παρασκευή στο στρατηγικό νησί Πέριμ στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, δήλωσαν στο Reuters τέσσερις κυβερνητικές πηγές της Υεμένης, ενισχύοντας ενδεχομένως τον έλεγχό τους σε μία από τις ζωτικής σημασίας ναυτιλιακές οδούς του κόσμου και αυξάνοντας περαιτέρω την απειλή για τις αγορές ενέργειας στον διευρυνόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πηγές της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, τα κυβερνητικά στρατεύματα αποχωρήθηκαν από το νησί Πέριμ. Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθι κατέλαβαν και την ηπειρωτική παραθαλάσσια πόλη Ντουμπάμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί. Εάν οι Χούθι αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στην αντίθετη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου από τα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν θα μπορούσε να αποκτήσει σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στη διαμάχη του με τις ΗΠΑ. μειώνοντας τις προμήθειες μέσω ενός δεύτερου σημαντικού διαδρόμου διαμετακόμισης και εκτινάσσοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, βασίζεται στη διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας από τότε που η σύγκρουση με το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε το Ορμούζ, μέσω του οποίου διερχόταν προπολεμικά το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τα μέσα Μαΐου, αν και ήταν ελαφρώς χαμηλότερες την Παρασκευή, μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της Μέσης Ανατολής προσπαθούσαν να καταλήξουν σε μια προσωρινή συμφωνία για τη διαχείριση της ναυτιλίας μέσω του Ορμούζ.

Οι δυνάμεις της Υεμένης σχεδιάζουν αντεπίθεση

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο αντεπίθεσης για την ανακατάληψη των εδαφών που έχασαν από την αιφνιδιαστική προέλαση των Χούθι κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Όπως ανακοίνωσαν, θα αναπτύξουν όπλα και αεροσκάφη για να εξαλείψουν οποιαδήποτε κίνηση των «τρομοκρατικών» πολιτοφυλακών Χούθι σε στρατηγικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του δρόμου που οδηγεί στην παράκτια πόλη Μόχα, την οποία η μαχητική ομάδα κατέλαβε την Πέμπτη μαζί με τα νησιά Χανίς στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Ματζέντ αλ-Ναζίλι, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τη μετακίνηση στον οδικό άξονα που συνδέει την Ταΐζ με τη Μόχα, καθώς και να μένουν μακριά από στρατιωτικό εξοπλισμό των αντάρτων. Τις τελευταίες ημέρες, οι συγκρούσεις ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους Χούθι έχουν κλιμακωθεί αισθητά. Η φιλοϊρανική οργάνωση φαίνεται πλέον να αλλάζει τακτική, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον της από τον έλεγχο του βορρά και των πληθυσμιακών κέντρων προς την κατάληψη της εκτεταμένης ακτογραμμής της Υεμένης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters που επικαλείται κυβερνητικές πηγές από την Υεμένη, το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή, η ταχεία προέλαση των Χούθι κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας πραγματοποιήθηκε υπό την άμεση καθοδήγηση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Τεχεράνης να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στη διαμάχη της με τις ΗΠΑ.

Ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι η Τεχεράνη ζήτησε από τους Χούθι να εντείνουν τα χτυπήματά τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας—στενού συμμάχου των Αμερικανών—δεσμευόμενη για πρόσθετη χρηματοδότηση, εξοπλισμό και συνδρομή από ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους. Από την πλευρά του, το Ιράν αναγνωρίζει τους Χούθι ως συμμάχους, αλλά αρνείται δημόσια ότι τους έδωσε στρατιωτική κατεύθυνση, λέγοντας ότι «δεν είναι πληρεξούσιοι».

Τραμπ: Απορρίπτει τις εκκλήσεις της Σ. Αραβίας για βομβαρδισμό των Χούθι

Παρότι η Σαουδική Αραβία συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των Χούθι στην Υεμένη, επιλέγει να μην πλήττει τις στρατηγικές περιοχές που κατέλαβε η οργάνωση αυτή την εβδομάδα. Η στάση αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τους λόγους που το Ριάντ αποφεύγει μια δυναμικότερη παρέμβαση προς υποστήριξη της συμμάχου του, της κυβέρνησης της Υεμένης, την ίδια στιγμή που οι Ιρανοί βοήθησαν τους Χούθι να σημειώσουν σημαντικά κέρδη. Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τηλεφώνησε δύο φορές στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη και τον προέτρεψε να εξαπολύσει πλήγματα εναντίον των Χούθι, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να αναλάβει άμεση στρατιωτική δράση εναντίον των Χούθι αυτή τη στιγμή, ανέφερε το δημοσίευμα. Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την ταχέως κλιμακούμενη σύγκρουση στην Υεμένη και εντείνουν την υποστήριξή τους προς τη Σαουδική Αραβία, επιδιώκοντας παράλληλα να αποφύγουν την άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του Κόλπου σχεδιάζουν να συναντηθούν με τον Ιρανό ομόλογό τους, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν την αποδοχή μιας προσωρινής συμφωνίας για τη διαχείριση της ναυτιλίας μέσω του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στην παράκτια πόλη Σαλαλάχ του Ομάν, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο δύο άτομα που ενημερώθηκαν για το θέμα.

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