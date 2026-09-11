ΥΠΕΞ: Καταδίκη των επιθέσεων των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Snapshot Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Οι επιθέσεις αυτές θεωρούνται σοβαρή απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων στη Μέση Ανατολή.

Η Ελλάδα εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία και αντιτίθεται σε επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών.

Ζητείται ο άμεσος τερματισμός επιθετικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων όσων στοχεύουν την εμπορική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Ελλάδα τονίζει τη σημασία της σεβαστής ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και συμμετέχει ενεργά στην περιφερειακή και θαλάσσια ασφάλεια μέσω της επιχείρησης EUNAVFOR ASPIDES. Snapshot powered by AI

Για σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή έκανε λόγο το υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Το ΥΠΕΞ σε ανακοίνωση καταδίκασε «απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες αποτελούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, καθώς και για την ασφάλεια των αμάχων».

«Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και επαναλαμβάνει την κατηγορηματική της αντίθεση στις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών. Οποιεσδήποτε επιθετικές ενέργειες είναι απαράδεκτες και πρέπει να τερματιστούν άμεσα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στρέφονται κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (UNCLOS)», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών. «Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περιφερειακή και θαλάσσια ασφάλεια, μεταξύ άλλων μέσω του ηγετικού της ρόλου στην ευρωπαϊκή επιχείρηση θαλάσσιας ασφάλειας EUNAVFOR ASPIDES», κατέληξε το ΥΠΕΞ.