Δρ. Καλλιόπη Καλαϊτζή - σύζυγος Κωστή Χατζηδάκη: Αρκετά με το χυδαίο «τσουβάλιασμα»

Snapshot Η Δρ. Καλλιόπη Καλαϊτζή καταδικάζει το αβάσιμο «τσουβάλιασμα» της Ιατρικής του Τρόπου Ζωής με πρακτικές που δεν σχετίζονται με αυτήν, μετά τον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο καθηγητής Στέφανος Κάλης τονίζει ότι η Ιατρική του Τρόπου Ζωής είναι μια τεκμηριωμένη μορφή προληπτικής ιατρικής, που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος ξεκαθαρίζει ότι οι πρακτικές που συνδέθηκαν με το περιστατικό δεν αντιστοιχούν στην Ιατρική του Τρόπου Ζωής, αλλά σε άλλες μη επιστημονικές μεθόδους όπως η «κβαντική» ή «σαμανική» ιατρική.

Η Δρ. Καλαϊτζή ζητά σεβασμό στην επιστημονική γνώση και καταδικάζει την παραπληροφόρηση και τις πολιτικές επιθέσεις που πλήττουν την επαγγελματική της υπόσταση και αυτή του συζύγου της.

Τονίζει ότι η επιστήμη πρέπει να κρίνεται με βάση τα δεδομένα και όχι με προκαταλήψεις ή πολιτικές σκοπιμότητες. Snapshot powered by AI

Το δικό της μήνυμα στέλνει η Δρ. Καλλιόπη Καλαϊτζή, ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, με εξειδίκευση στην Ιατρική του Τρόπου Ζωής (Lifestyle Medicine), και σύζυγος του αντιπροέδρου της ΝΔ, Κωστή Χατζηδάκη, με αφορμή τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει έπειτα από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σε ανάρτησή της στα social media αναφέρει:

Αρκετά με το χυδαίο «τσουβάλιασμα». Ας ακούσουμε, επιτέλους, τι λέει η επιστήμη!

Με αφορμή τον πρόσφατο τραγικό θάνατο, ορισμένοι επιχείρησαν να συνδέσουν την Ιατρική του Τρόπου Ζωής (Lifestyle Medicine) με πρακτικές που δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν.Ας αφήσουμε, λοιπόν, τους αυτόκλητους «ειδικούς» του διαδικτύου και «ειδικούς συνεργάτες» χωρίς όνομα και ας ακούσουμε εκείνους που γνωρίζουν το αντικείμενο.

Ο Στέφανος Κάλης, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Harvard, είναι σαφής: «Η «Ιατρική του Τρόπου Ζωής» (Lifestyle Medicine) είναι μια τεκμηριωμένη μορφή κλινικής προληπτικής ιατρικής, η οποία αξιοποιεί τις επιλογές του τρόπου ζωής — π.χ. διατροφή, άσκηση, ύπνο, διαχείριση του στρες — για την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων… Στηρίζεται στην ίδια επιστημονικά τεκμηριωμένη βιβλιογραφία και στις ίδιες κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες με την υπόλοιπη σύγχρονη ιατρική και αναγνωρίζεται διεθνώς ως ιατρικό γνωστικό αντικείμενο».

Ο Γεώργιος Π. Χρούσος, Ακαδημαϊκός και Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ, είναι ακόμη πιο κατηγορηματικός: «Οι πρακτικές που έχουν αναφερθεί δημόσια σε σχέση με το πρόσφατο τραγικό περιστατικό δεν παρουσιάζονταν ως Ιατρική του Τρόπου Ζωής, αλλά συνδέονταν, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, με άλλους αυτοπροσδιορισμούς και πρακτικές, όπως η αποκαλούμενη «κβαντική» ή «σαμανική» ιατρική.

Η σύγχυσή τους με τη Lifestyle Medicine είναι επομένως επιστημονικά αβάσιμη και δημιουργεί μια εσφαλμένη εικόνα για ένα διακριτό, διεθνώς αναπτυσσόμενο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πεδίο της σύγχρονης ιατρικής».Και η προσωπική μου θέση:Επί ημέρες παρακολουθώ ανθρώπους να αποφαίνονται με εντυπωσιακή βεβαιότητα για ένα επιστημονικό πεδίο που προφανώς δεν γνωρίζουν.

Η επιστημονική κριτική είναι απαραίτητη. Η άγνοια και η εμπάθεια, μεταμφιεσμένη σε επιστημονική άποψη, δεν είναι.Και δεν είναι αποδεκτό αυτή η διαστρέβλωση να χρησιμοποιείται για να πληγεί η προσωπική και επαγγελματική μου υπόσταση και, κατά την εκτίμησή μου, μέσω εμού, ο σύζυγός μου για πολιτικούς λόγους.

Δεν περιμένω συγγνώμη. Περιμένω, όμως, ένα όριο στην παραπληροφόρηση, στα πολιτικά πάθη και στις προσωπικές επιθέσεις.

Η επιστήμη κρίνεται με δεδομένα. Όχι με εμπάθειες και πολιτικές σκοπιμότητες. Αρκετά!