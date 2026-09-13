Νέο επεισόδιο στα Βορίζια μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη
Το νέο περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας άνδρας φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε λάστιχα ποτίσματος και στη συνέχεια να προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητο που ανήκει σε μέλος της άλλης οικογένειας.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, με τους δύο άνδρες να έρχονται στα χέρια. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι παρενέβησαν προκειμένου να σταματήσουν τη συμπλοκή και να απομακρύνουν τους εμπλεκόμενους.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:32 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 3-0: Από τριάρα σε τριάρα και μόνος πρώτος!
23:06 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ – Άρης 2-0: Το ήθελε περισσότερο και το πήρε
22:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Ναυαγοσώστης έσωσε παιδί που παρασύρθηκε από το ρεύμα
22:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στην περιοχή Άθυρα Πέλλας
17:41 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Αυστηρή νηστεία αύριο ισάξια με της Μεγάλης Παρασκευής
21:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ