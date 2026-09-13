Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (13/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση  

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (13/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν
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  • Στις 13 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ με έπαθλο τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
  • Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 30, 22, 35, 10, 24 και Τζόκερ ο αριθμός 6.
  • Οι κληρώσεις του Τζόκερ γίνονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 8.100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 30, 22, 351 10, 24 και Τζόκερ ο αριθμός 13.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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