Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (13/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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- Στις 13 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ με έπαθλο τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
- Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 30, 22, 35, 10, 24 και Τζόκερ ο αριθμός 6.
- Οι κληρώσεις του Τζόκερ γίνονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 8.100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 30, 22, 351 10, 24 και Τζόκερ ο αριθμός 13.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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