Κρήτη: Συμπλοκή κρατουμένων στα κρατητήρια – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η συμπλοκή σημειώθηκε μεταξύ αλλοδαπών κρατουμένων, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ένας άνδρας τραυματίστηκε στο πρόσωπο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έφερε σκίσιμο και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο για παροχή των πρώτων βοηθειών.

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