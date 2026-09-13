Κρήτη: Συμπλοκή κρατουμένων στα κρατητήρια – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

Επεισόδιο με ξυλοδαρμό σημειώθηκε την Τετάρτη στα κρατητήρια του Τμήματος Μεταγωγών Ηρακλείου, όπου κρατούμενοι ήρθαν στα χέρια και ένας από τους εμπλεκόμενους χρειάστηκε ιατρική φροντίδα

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Κρήτη: Συμπλοκή κρατουμένων στα κρατητήρια – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας
ΕΛΛΑΔΑ
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Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η συμπλοκή σημειώθηκε μεταξύ αλλοδαπών κρατουμένων, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ένας άνδρας τραυματίστηκε στο πρόσωπο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έφερε σκίσιμο και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο για παροχή των πρώτων βοηθειών.

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