Καταστροφή της Σμύρνης - Κολυδάς: Πώς ο άνεμος έγινε ο αόρατος σκηνοθέτης της τραγωδίας

Η Καταστροφή της Σμύρνης όσα χρόνια και αν περάσουν αφήνει ανοιχτές πληγές.

Αφορά τα γεγονότα της σφαγής του ελληνικού και αρμενικού πληθυσμού της Σμύρνης από τον κεμαλικό στρατό, καθώς και την πυρπόληση της πόλης. Η τελευταία διήρκεσε από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου (με το παλαιό ημερολόγιο) του 1922. Σήμερα η επέτειος αυτή στην πραγματικότητα είναι η 13η Σεπτεμβρίου, καθώς την επόμενη χρονιά εισήχθη στην Ελλάδα το νέο ημερολόγιο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ο άνεμος της 13ης Σεπτεμβρίου ήταν ο αόρατος σκηνοθέτης της τραγωδίας.

Συγκεκριμένα ο κ. Κολυδάς ανέφερε:

Έσπρωξε τις φλόγες προς εκείνους που θα γίνονταν τα μεγάλα θύματα της Καταστροφής: τους Έλληνες, τους Αρμένιους, τους Λεβαντίνους. Εγκλώβισε χιλιάδες ανθρώπους στην προκυμαία, τους στέρησε τη διαφυγή και χάραξε ανεξίτηλα το τέλος της κοσμοπολίτικης Σμύρνης.

Σήμερα, έναν αιώνα μετά, η επιστήμη μάς δίνει τα μέσα να κατανοήσουμε βαθύτερα πώς το φυσικό στοιχείο – ο άνεμος – επηρέασε σημαντικά τη ροή της Ιστορίας. Και μας υπενθυμίζει ότι η μνήμη δεν πρέπει να καεί μαζί με την πόλη· ότι η αλήθεια, όσο κι αν επιχειρήθηκε να σβηστεί, παραμένει ζωντανή μέσα από τη μαρτυρία, την έρευνα και την επιστήμη.