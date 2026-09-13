Κηφισιά - Λεβαδειακός 0-0: Έμειναν... όρθιοι στη Λεωφόρο και πήραν τον πρώτο τους βαθμό οι Βοιωτοί

Κηφισιά και Λεβαδειακός μοιράστηκαν τον βαθμό της ισοπαλίας στη Λεωφόρο, με την ομάδα του Λέτο να χάνει αρκετές ευκαιρίες για να πάρει το παιχνίδι και τους Βοιωτούς να αντέχουν στην πίεση και να παίρνουν τον πρώτο τους βαθμό στη Super League.

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Κηφισιά - Λεβαδειακός 0-0: Έμειναν... όρθιοι στη Λεωφόρο και πήραν τον πρώτο τους βαθμό οι Βοιωτοί
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2'
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Το ματς

Η Κηφισιά έκανε την πρώτη της επίσκεψη στα "καρέ" του Λεβαδειακού, με τον Μπένι να συνδυάζεται ωραία με τον Γιάγκνε για το ένα-δύο, τα χάλασαν όμως στην τελική πάσα και η ευκαιρία πέρασε ανεκμετάλλευτη στο 8'.

Ο Σαγκάλ έκανε ωραία το σουτ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων στο 11', έδιωξε σε κόρνερ ο Ελιάσι.

Στο 18' ο Κωστή επιχείρησε απευθείας το φάουλ, με τη μπάλα να περνάει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ραμίρες, ενώ το σουτ του Κόμπναν έξι λεπτά αργότερα μπλοκαρίστηκε από τον Εκουαδοριανό κίπερ.

Σπουδαία ευκαιρία για την Κηφισιά στο 28', με τον Πέτκοφ να εξαπολύει κεραυνό από μακριά, τη μπάλα να κοντράρει σε σώματα αμυντικών και να αναγκάζει τον Ελιάσι σε σπουδαία επέμβαση.

Οι δύο ομάδες χαμήλωσαν αισθητά το ρυθμό του αγώνα, με τον Λεβαδειακό στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους να χάνει κλασική ευκαιρία με τον Κωστή, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή και τον Σόουζα με αυτοθυσία να μπαίνει στην πορεία της μπάλας και να διώχνει.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Σεμπαστιάν Λέτο «φρέσκαρε» την ομάδα του πραγματοποιώντας δύο αλλαγές.

Στο 61' λίγο έλειψε να γίνει το 1-0, με τον Αμπάντα να κάνει το σουτ από πλάγια, η μπάλα πήρε εξωτερικά φάλτσα, με τον Ελιάσι εν τέλει να διώχνει με δυσκολία σε κόρνερ.

Καλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους και στο 77', με τον Μπένι να πιάνει ωραία την κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Μάνσο, με τη μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι του Ελιάσι.

Το αποτέλεσμα έμεινε μέχρι το τέλος, με το τελικό 0-0 να... κολακεύει την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους. Παρέμειναν χωρίς νίκη Κηφισιά και Λεβαδειακός.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Κηφισιά: Ραμίρες, Αποστολάκης (46' Μάνσο), Πέτκοφ, Σόουζα, Αμπάντα, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Αντονίσε (61' Εμπουλά), Πόμπο (46' Θεοδωρίδης) , Σαγάλ (84' Σόουζα)

Λεβαδειακός: Ελιάσι, Πάντεα, Βήχος, Τσιβελεκίδης, Κορνέζος, Κώστη (70' Γκούμας), Σουτ (52' Συμελίδης) , Μπαλντέ (70' Μπάουζα), Νίκας, Κομπνάν (80' Οζέγκοβιτς), Ούρσι (52' Εμμανουηλίδης)

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