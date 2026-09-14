ΗΠΑ: Ο Τραμπ δεν βιάζεται να αντικαταστήσει την Κάρολαϊν Λέβιτ

Snapshot Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα αντικαταστήσει άμεσα την Κάρολαϊν Λέβιτ στη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

Μέλη της κυβέρνησης, όπως υπουργοί και ο αντιπρόεδρος, θα αναλάβουν προσωρινά τις ενημερώσεις των δημοσιογράφων.

Η θέση παραμένει κενή από τα τέλη Αυγούστου μετά την παραίτηση της Λέβιτ για προσωπικούς λόγους.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τελικά θα επιλέξει νέο εκπρόσωπο από μεγάλο αριθμό υποψηφίων.

Η θητεία της Λέβιτ χαρακτηρίστηκε από συχνές αντιπαραθέσεις με δημοσιογράφους και μεγαλύτερη πρόσβαση σε influencers και δημιουργούς περιεχομένου κοντά στο MAGA. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να επιλέξει άμεσα τον διάδοχο της Κάρολαϊν Λέβιτ στη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι για ένα διάστημα τον ρόλο θα αναλαμβάνουν υπουργοί και άλλα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του.

«Ξέρετε τι θα κάνουμε για λίγο; Θα βάζουμε υπουργούς», είπε σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ από το αεροδρόμιο Σάνον της Ιρλανδίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ως παραδείγματα τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, οι οποίοι έχουν ήδη εμφανιστεί σε ενημερώσεις στον Λευκό Οίκο, ενώ αναφέρθηκε και στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε πάντως ότι η λύση αυτή θα είναι προσωρινή. Όπως είπε, τελικά θα επιλέξει νέο εκπρόσωπο, προσθέτοντας ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων για τη θέση.

Η θέση παραμένει κενή από τα τέλη Αυγούστου, όταν η Κάρολαϊν Λέβιτ παραιτήθηκε, επικαλούμενη την επιθυμία της να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα μικρά παιδιά της.

Η αποχώρησή της έχει πυροδοτήσει έντονη συζήτηση στην Ουάσιγκτον για το πρόσωπο που θα την αντικαταστήσει. Η Λέβιτ, η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου στην ιστορία του Λευκού Οίκου, είχε εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και πιστές φωνές της κυβέρνησης Τραμπ.

Η θητεία της σημαδεύτηκε από συχνές αντιπαραθέσεις με δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια των briefing, αλλά και από την απόφαση του Λευκού Οίκου να δώσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε influencers, παρουσιαστές και δημιουργούς περιεχομένου, αρκετοί από τους οποίους κινούνται κοντά στον χώρο του MAGA.