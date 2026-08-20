ΗΠΑ: Η Χάμπα διαψεύδει τις φήμες ότι θα αντικαταστήσει την Καρολίν Λέβιτ - Τα φοβορί για τη θέση

Ένα από τα πρόσωπα που θεωρούνταν φαβορί για τη διαδοχή της Καρολάιν Λέβιτ στη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου απέκλεισε δημοσίως το ενδεχόμενο να αναλάβει τη θέση.

Η 28χρονη Λέβιτ, η οποία επέστρεψε πρόσφατα από άδεια μητρότητας, ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα αποχωρήσει από το βήμα του Λευκού Οίκου στο τέλος Αυγούστου, προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα δύο μικρά παιδιά της.

Καθώς εντείνονταν τα σενάρια για το πρόσωπο που θα επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ ως διάδοχό της, οι συμμετέχοντες στην πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi είχαν αρχίσει να δίνουν προβάδισμα στην Αλίνα Χάμπα.

Η ίδια, ωστόσο, έσπευσε να βάλει τέλος στη σχετική φημολογία.

«Με κολακεύουν οι αποδόσεις της Kalshi, αλλά δεν είμαι υποψήφια για καμία θέση», έγραψε η Χάμπα στο X.

Σε σκωπτικό τόνο πρόσθεσε:

«Ωστόσο, αν πρόκειται να αποκτήσω μια καινούργια [θέση], θα ήθελα κάποιος από αυτές τις ανώνυμες πηγές να με ενημερώσει πρώτα. Τα fake news παραμένουν αήττητα… τουλάχιστον μέχρι να ασχοληθώ μαζί τους».

Η Χάμπα είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο των σεναρίων για τη θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του 2024.

Στο Kalshi, οι πιθανότητες να επιλεγεί ως διάδοχος της Λέβιτ είχαν φτάσει στο 35%, πριν η ίδια απορρίψει δημόσια το ενδεχόμενο.

Η Χάμπα, η οποία σήμερα είναι ανώτερη σύμβουλος του υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως σύμβουλος του προέδρου Τραμπ για λίγο περισσότερο από δύο μήνες. Στη συνέχεια διορίστηκε προσωρινή εισαγγελέας των ΗΠΑ για την περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϊ.

Μετά την απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου που επικύρωσε κρίση σύμφωνα με την οποία η μεταγενέστερη υπηρεσία της ως αναπληρώτριας εισαγγελέως ήταν παράνομη, παραιτήθηκε από τη θέση. Αργότερα ανέλαβε τον σημερινό της ρόλο ως ανώτερη σύμβουλος του υπουργού Δικαιοσύνης.

Η Χάμπα είχε επίσης διατελέσει δικηγόρος του Τραμπ και αποτέλεσε ένα από τα προβεβλημένα πρόσωπα που τον εκπροσώπησαν κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024.

Ο Σκοτ Τζένινγκς παίρνει το προβάδισμα

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση της Χάμπα, η εικόνα στον ιστότοπο Kalshi άλλαξε. Ο πολιτικός σχολιαστής του CNN Σκοτ Τζένινγκς πέρασε στην πρώτη θέση των στοιχηματικών προβλέψεων για τη διαδοχή της Λέβιτ, ενώ ακολουθεί η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι.

Ο Τζένινγκς, πρώην συνεργάτης του προέδρου Τζορτζ Μπους, είχε επίσης αναφερθεί ως πιθανός υποψήφιος για τη θέση μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του 2024, πριν τελικά επιλεγεί η Λέβιτ.

Ο Τραμπ έχει εκφραστεί θετικά για το πρόσφατο βιβλίο του Τζένινγκς, χαρακτηρίζοντάς τον «πατριώτη» που «καταλαβαίνει».

Πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, ο Σον Σπάισερ, είχε δηλώσει στο Fox News Digital ότι ο επόμενος εκπρόσωπος «αναμφίβολα» θα είναι πρόσωπο που διαθέτει ήδη ισχυρή σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ.

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