«Ζήλιες» στον Λευκό Οίκο: Ενοχλημένοι Μελάνια - Τραμπ για τις φήμες περί «τρίτου προσώπου»

Η βοηθός του Αμερικανού Προέδρου έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής, προκαλώντας την οργή του Λευκού Οίκου για τα κακεντρεχή σχόλια εναντίον της

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Ζήλιες» στον Λευκό Οίκο: Ενοχλημένοι Μελάνια - Τραμπ για τις φήμες περί «τρίτου προσώπου»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Νάταλι Χαρπ, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, δέχτηκε έντονη προσοχή και φήμες περί εξωσυζυγικής σχέσης, οι οποίες προκλήθηκαν από σχόλια του Δημοκρατικού γερουσιαστή Τζον Όσοφ.
  • Ο Λευκός Οίκος και το προεδρικό ζεύγος εκφράζουν ενόχληση και απορρίπτουν τις φήμες, επισημαίνοντας την πιστή και σκληρή εργασία της Χαρπ.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απάντησε στις φήμες και αντέδρασε επιτιθέμενος στον Τζον Όσοφ με ειρωνικά σχόλια.
  • Η Μελάνια Τραμπ φέρεται να είχε επιφυλάξεις για την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, μια κίνηση που υποστηρίχθηκε από τη Νάταλι Χαρπ.
  • Η σχέση μεταξύ Μελάνια και Χαρπ χαρακτηρίζεται από διαφορές κυρίως σε θέματα στεγαστικών και λειτουργικών αλλαγών στον Λευκό Οίκο.
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Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Νάταλι Χαρπ, λόγω της στενής της σχέσης με τον Αμερικανό Πρόεδρο, με τη φημολογία και τα σχόλια να έχουν πάρει φωτιάμ τα οποία πυροδοτήθηκαν εκ νέου από τα υπονοούμενα ενός δημοκρατικού βουλευτή.

Η ανανεωμένη προσοχή στην 35χρονη υπάλληλο του Λευκού Οίκου και του Προέδρου των ΗΠΑ, έχει προκαλέσει την ενόχληση του του προεδρικού ζεύγους.

Η Χαρπ ανήκει στον κύκλο του Τραμπ σε διάφορους ρόλους από το 2018 και τον έχει ευχαριστήσει δημοσίως για τη βοήθεια που της έδωσε ώστε να σωθεί η ζωή της, αφού διαγνώστηκε με καρκίνο των οστών. Έχει αναφερθεί σε νομοθεσία που επιτρέπει σε ασθενείς σε τελικό στάδιο να έχουν πρόσβαση σε πειραματικές θεραπείες, αν και ο ισχυρισμός αυτός έχει αμφισβητηθεί.

Οι ισχυρισμοί περί εξωσυζυγικής σχέση τροφοδοτήθηκαν από τον Δημοκρατικό Γεωργιανό γερουσιαστή Τζον Όσοφ, ο οποίος χλεύασε τους στενούς ταξιδιωτικούς δεσμούς του Τραμπ με τη Χαρπ κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης στις 16 Αυγούστου.

Μια πηγή κοντά στον Λευκό Οίκο είπε στην ειδησεογραφική πλατφόρμα Semafor, «στην Πρώτη Κυρία δεν αρέσουν τέτοιου είδους πράγματα». Η πηγή ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ γίνεται «έξαλλος» με τις δημόσιες εικασίες για την προσωπική του ζωή.

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε επιθετικά αποκαλώντας τη Χαρπ, έναν από τους «πιο πιστούς και σκληρά εργαζόμενους βοηθούς» στην ομάδα.

«Η Νάταλι Χαρπ είναι μια από τις πιο πιστές και σκληρά εργαζόμενες βοηθούς στην ομάδα του Προέδρου Τραμπ... Κανείς δεν δίνει δεκάρα για το τι λέει αυτός ο ελαφρύς ηττημένος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ινγκλ.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στιβ Τσέουνγκ, αποκάλεσε τον Τζον «τον μεγαλύτερο χαμένο στην πολιτική», σε μια ανάρτηση. «Αντί να υποτιμά τους σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους που υπηρετούν τη χώρα τους, ο Τζον θα πρέπει να κοιτάξει βαθιά στην ψυχή του και να αναρωτηθεί γιατί είναι ένα άθλιο άτομο που μισεί αυτή τη χώρα. Είναι επειδή είναι ένας ριζοσπάστης, εξτρεμιστής Δημοκράτης», είπε ο Στιβ.

Όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις εικασίες, δεν απάντησε στις φήμες. μάλλον επιτέθηκε στον Τζον, αποκαλώντας τον «σωσία του Πίγουι Χέρμαν» (έναν κωμικό χαρακτήρα από τη δεκαετία του '70)

Όσον αφορά για τις σχέσεις της Μελάνια με τη Χαρπ, η μόνη εμφανής διαφορά τους είναι η Ανατολική Πτέρυγα, η οποία ιστορικά στέγαζε το γραφείο της πρώτης κυρίας και κατεδαφίστηκε από τον Τραμπ για να ανοίξει ο δρόμος για την αίθουσα χορού του.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα και βιογράφο Μάικλ Γουλφ, η Χαρπ ήταν πίσω από αυτό. «Οι άνθρωποι μέσα στον Λευκό Οίκο λένε ότι η Νάταλι ήταν ένας από τους ανθρώπους που υποστήριξαν την αίθουσα χορού και την απαλλαγή από την Ανατολική Πτέρυγα», είπε ο Γουλφ σε ένα podcast.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Μελάνια Τραμπ είχε επιφυλάξεις για την καταστροφή της Ανατολικής Πτέρυγας και μάλιστα είχε πει σε συνεργάτες της ότι δεν ήταν δικό της έργο.

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