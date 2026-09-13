Νότια Κορέα: Με τζιν και χωρίς γραβάτα - Ο νέος ενδυματολογικός κώδικας συνεντεύξεων για δουλειά

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ για τις συνεντεύξεις της δημόσιας διοίκησης που έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2026

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Νότια Κορέα: Με τζιν και χωρίς γραβάτα - Ο νέος ενδυματολογικός κώδικας συνεντεύξεων για δουλειά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Νότια Κορέα θα εφαρμόσει νέο ενδυματολογικό κώδικα για συνεντεύξεις εργασίας, απαγορεύοντας γραβάτες και επίσημα παπούτσια από τον Οκτώβριο του 2026.
  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να φορούν τζιν, βαμβακερά παντελόνια, πλεκτά, σακάκια, πουκάμισα και αθλητικά παπούτσια, ενώ αποθαρρύνονται αθλητική ενδυμασία, σορτς και ψηλοτάκουνα.
  • Αιτιολογείται η απαγόρευση επίσημων παπουτσιών λόγω του θορύβου που προκαλούν κατά τις εξετάσεις και την αποστροφή της προσοχής.
  • Υποψήφιοι που φορούν γραβάτα ή επίσημα παπούτσια θα κληθούν να τα αφαιρέσουν ή να φορέσουν καλύμματα παπουτσιών πριν την αξιολόγηση.
  • Ο χαλαρότερος ενδυματολογικός κώδικας θα ισχύει και για τους εξεταστές, με στόχο τη δημιουργία πιο φυσικού περιβάλλοντος στις συνεντεύξεις.
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Νέος ενδυματολογικός κώδικας θα ισχύσει για τους υποψήφιους που αναζητούν μία θέση εργασίας στη Νότια Κορέα, καθώς το Υπουργείο Διαχείρισης Προσωπικού σε μία προσπάθεια να ενθαρρύνει το καθημερινό απλό ντύσιμο με τζιν και αθλητικά παπούτσια, απαγόρευσε ρητά τη χρήση γραβάτας και επίσημων παπουτσιών.

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ για τις συνεντεύξεις της δημόσιας διοίκησης που έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2026, αποσκοπούν στη δημιουργία ενός λιγότερο αυστηρού περιβάλλοντος και στην ανακούφιση των οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες εργασία.

Σύμφωνα με τις λεπτομερείς οδηγίες που δημοσιεύθηκαν στο εθνικό σύστημα πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων, το υπουργείο ζήτησε ρητά τόσο από τους άνδρες, όσο και από τις γυναίκες υποψηφίους να αποφεύγουν να φορούν επίσημα κοστούμια.

Οι συνιστώμενες εναλλακτικές επιλογές ενδυμασίας περιλαμβάνουν τζιν, βαμβακερά παντελόνια, παντελόνια καθημερινής χρήσης, πλεκτά, σακάκια, πουκάμισα και αθλητικά παπούτσια.

Αντίθετα, αποθαρρύνεται η χρήση ειδών όπως αθλητική ενδυμασία, ρούχα πεζοπορίας, σορτς, αμάνικα μπλουζάκια, ψηλοτάκουνα παπούτσια και παντόφλες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γραβάτες και τα επίσημα παπούτσια απαγορεύονται αυστηρά.

Για την εφαρμογή του κανόνα, αξιωματούχοι του υπουργείου δήλωσαν ότι οι υποψήφιοι που θα προσέλθουν φορώντας γραβάτα θα κληθούν να τις αφαιρέσουν πριν εισέλθουν στις αίθουσες αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι που φορούν επίσημα παπούτσια θα καλούνται να φορέσουν καλύμματα παπουτσιών πάνω από τα υποδήματά τους.

Το υπουργείο εξήγησε ότι η απαγόρευση των επίσημων παπουτσιών έχει εν μέρει πρακτικό χαρακτήρα: ο θόρυβος που προκαλείται από τα παπούτσια με σκληρή σόλα όταν χτυπούν στο δάπεδο των διαδρόμων έχει προκαλέσει επανειλημμένα διαταραχές στη λειτουργία και αποσπάσεις της προσοχής κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων.

Αν και η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας έχει συμβουλεύσει ανεπίσημα τους υποψηφίους από το 2016 να αποφεύγουν τις γραβάτες και να ντύνονται πιο απλά, η συντριπτική πλειονότητα των υποψηφίων του δημόσιου τομέα συνέχισε να προτιμά σκούρα επίσημα κοστούμια και επίσημα παπούτσια, φοβούμενοι ότι θα αξιολογηθούν δυσμενώς. Για να ανατρέψει αυτή την τάση, το υπουργείο συνόδευσε την ανακοίνωσή του με παραδείγματα εικόνων που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάζουν αποδεκτά casual στυλ.

Επιπλέον, ο χαλαρότερος κώδικας ενδυμασίας θα ισχύει και για τους ίδιους τους εξεταστές, προκειμένου να προωθηθεί μια πιο φυσική ανταλλαγή.

Η απόφαση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα φόρουμ υποψηφίων για θέσεις εργασίας. Οι υποστηρικτές επαίνεσαν την πολιτική αυτή, καθώς μειώνει το κόστος αγοράς κοστουμιών μιας χρήσης και ανακουφίζει από το ψυχολογικό άγχος. Άλλοι εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η κατάργηση του καθολικού προτύπου ενός βασικού κοστουμιού ενδέχεται να προκαλέσει νέο άγχος σχετικά με την επιλογή ενός κατάλληλου απλού ενδύματος.

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