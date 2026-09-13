H Κατερίνα Λιόλιου αναβάλει την συναυλία της στα Ιωάννινα λόγω της κηδείας Μαζωνάκη

Η Κατερίνα Λιόλιου ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας της στα Ιωάννινα, λόγω της κηδείας του Γιώργο Μαζωνάκη.

Η εμφάνιση, που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μεταφέρεται για τις 29 Σεπτεμβρίου.