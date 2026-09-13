H Κατερίνα Λιόλιου αναβάλει την συναυλία της στα Ιωάννινα λόγω της κηδείας Μαζωνάκη
Η εμφάνιση, που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μεταφέρεται για τις 29 Σεπτεμβρίου
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Η Κατερίνα Λιόλιου ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας της στα Ιωάννινα, λόγω της κηδείας του Γιώργο Μαζωνάκη.
Η εμφάνιση, που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μεταφέρεται για τις 29 Σεπτεμβρίου.
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