H Κατερίνα Λιόλιου αναβάλει την συναυλία της στα Ιωάννινα λόγω της κηδείας Μαζωνάκη

Η εμφάνιση, που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μεταφέρεται για τις 29 Σεπτεμβρίου

Μάνος Χατζηγιάννης

H Κατερίνα Λιόλιου αναβάλει την συναυλία της στα Ιωάννινα λόγω της κηδείας Μαζωνάκη
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Η Κατερίνα Λιόλιου ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας της στα Ιωάννινα, λόγω της κηδείας του Γιώργο Μαζωνάκη.

Η εμφάνιση, που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μεταφέρεται για τις 29 Σεπτεμβρίου.

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