Χανιά: Την Πέμπτη απολογείται η 18χρονη για τον βαρύ τραυματισμό του 17 ημερών βρέφους της

Snapshot Η 18χρονη θα απολογηθεί την Πέμπτη για τον βαρύ τραυματισμό του 17 ημερών βρέφους της στα Χανιά.

Το βρέφος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Εξετάζεται η πιθανή διακομιδή του βρέφους σε νοσοκομείο των Αθηνών για περαιτέρω θεραπεία.

Η 18χρονη κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη εις βάρος ανηλίκου.

Αρχικά ισχυρίστηκε ότι το βρέφος έπεσε από ύψος, αλλά στη συνέχεια φέρεται να παραδέχτηκε ότι το χτύπησε, ενώ μεγαλώνει μόνη της το παιδί. Snapshot powered by AI

Την δική της εκδοχή για τον βαρύ τραυματισμό του 17 ημερών βρέφους της θα δώσει η 18χρονη στην Ανακρίτρια Χανίων, η οποία επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα, ωστόσο, έλαβε νέα προθεσμία για την Πέμπτη (17/9).

Σε ό,τι αφορά στο μωρό, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλειου Nοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο ενώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ εξετάζεται από τους γιατρούς η διακομιδή του βρέφους σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Βαρύ κατηγορητήριο

Η 18χρονη που έλαβε χθες προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, πήρε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στις 11 το πρωί. Κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και για βαριά σωματική βλάβη εις βάρος ανηλίκου. Πήρε δεύτερη προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στις 11 το πρωί.

Η μητέρα κατά τη σύλληψή της και στο πλαίσιο της προανάκρισης ανέφερε αρχικά ότι το βρέφος έπεσε από ύψος, ωστόσο στην εξέλιξη φέρεται να παραδέχτηκε ότι το χτύπησε. Η ίδια πάντως, φέρεται επίσης να μεγάλωνε μόνη της το μωρό αφού ο πατέρας του παιδιού έχει εξαφανιστεί εδώ και πολύ καιρό.