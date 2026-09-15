Συναγερμός στην Ολλανδία: Υποψίες για μαζικό σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο - Διακοπή δρομολογίων

Σε περισσότερες από 20 τοποθεσίες στη σιδηροδρομική υποδομή της χώρας

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Συναγερμός στην Ολλανδία: Υποψίες για μαζικό σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο - Διακοπή δρομολογίων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επίθεση σαμποτάζ σε πάνω από 20 σημεία της σιδηροδρομικής υποδομής της Ολλανδίας.
  • Μεταλλικοί σωλήνες μήκους 2 μέτρων τοποθετήθηκαν στις ράγες, προκαλώντας βλάβες στο σύστημα κυκλώματος τροχιάς και ασφαλείας.
  • Το σαμποτάζ προκάλεσε παραπλάνηση των υπολογιστών του δικτύου, οι οποίοι κατέγραψαν λανθασμένα αποκλεισμένες ράγες.
  • Επηρεάστηκαν σημαντικές σιδηροδρομικές γραμμές, όπως Amersfoort – Zwolle, Zwolle – Leeuwarden, Utrecht – Arnhem και άλλες.
  • Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή δρομολογίων σε διάφορα σημεία του δικτύου.
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Μια μεγάλη συντονισμένη επίθεση σαμποτάζ πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης εναντίον της σιδηροδρομικής υποδομής σε περισσότερες από 20 τοποθεσίες στην Ολλανδία, υμπεριλαμβανομένου του Άμστερνταμ.

Μεγάλοι σωλήνες μετάλλινοι μήκους 2 μέτρων τοποθετήθηκαν σκόπιμα στις ράγες, προκαλώντας βλάβες στο σύστημα κυκλώματος τροχιάς και στο σύστημα ασφαλείας, εξαπατώντας τους υπολογιστές του δικτύου ώστε να καταγράφουν ότι οι ράγες ήταν αποκλεισμένες.

Μερικές από τις σιδηροδρομικές γραμμές περιλαμβάνουν: Amersfoort – Zwolle Zwolle – Leeuwarden Utrecht – Arnhem Arnhem – Zutphen Amersfoort–Deventer Gouda–Oudewater

Σε ανακοίνωσή της, η ProRail είπε ότι το περιστατικό φαίνεται να είναι «μια σκόπιμη διακοπή... που προκαλείται από ανθρώπινη δράση». Πρόσθεσε ότι δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι ή κίνητρα, αλλά η εθνική αστυνομική μονάδα ερευνά.

Ο ιστότοπος του δικτύου, όπως μεταδίδει το BBC, έδειξε ότι 15 διακοπές είχαν καταγραφεί σε ολόκληρη τη χώρα την Τρίτη, με τα δρομολόγια προς το κύριο διεθνές αεροδρόμιο, το Schiphol και την Ουτρέχτη να επηρεάζονται επίσης.

Πλάνα που δημοσίευσε ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NOS την Τρίτη έδειξαν την αστυνομία να μεταφέρει κάτι που φαινόταν να είναι μεταλλικοί σωλήνες - περίπου 1,5 μέτρο μακριά από τις σιδηροδρομικές γραμμές στο Veenendaal στην κεντρική Ολλανδία.

Ένα τρένο στην πόλη Steenwijk χτύπησε ένα από τα αντικείμενα, είπε η ProRail, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ως αποτέλεσμα.

Oι επιθέσεις έρχονται λίγα μόνο 24ωρα μετά τον εκτροχιασμό τρένου στη Νορμανδία, όταν χτύπησε σε μεταλλικό αντικείμενο που ήταν τοποθετημένο στις ράγες, προκαλώντας τον τραυματισμό 44 επιβατών,

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