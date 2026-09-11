Εκτροχιασμός τρένου στη Γαλλία με 180 επιβάτες - 20 τραυματίες
Την ανακοίνωση έκανε ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών στο Χ
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- Εκτροχιασμός τρένου με 180 επιβάτες σημειώθηκε στη Γαλλία, στο ύψος της πόλης Κλεόν στη Νορμανδία.
- Περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό.
- Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ρουέν προς την Καέν.
- Ο νομάρχης και οι υπηρεσίες διάσωσης βρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος για συντονισμό των ενεργειών.
Σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στη Γαλλία με περίπου 20 τραυματίες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Το περιφερειακό τρένο με 180 επιβάτες, που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ρουέν προς την Καέν εκτροχιάστηκε στο ύψος της πόλης Κλεόν, στη Νορμανδία όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών στο X.
«Μέχρι αυτή τη στιγμή, ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για περίπου είκοσι τραυματίες», διευκρίνισε ο υπουργός, Φιλίπ Ταμπαρό. Ο νομάρχης αναμένεται να φτάσει στον τόπο του συμβάντος και «συντονίζει την κινητοποίηση των υπηρεσιών διάσωσης», πρόσθεσε.
Αστυνομική πηγή ανέφερε στο BFMTV ότι το τρένο συγκρούστηκε με ένα άγνωστο αντικείμενο. Ένα βαγόνι ανατράπηκε και τέσσερα βαγόνια εκτροχιάστηκαν.