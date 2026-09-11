Εκτροχιασμός τρένου στη Γαλλία με 180 επιβάτες - 20 τραυματίες

Snapshot Εκτροχιασμός τρένου με 180 επιβάτες σημειώθηκε στη Γαλλία, στο ύψος της πόλης Κλεόν στη Νορμανδία.

Περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό.

Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ρουέν προς την Καέν.

Ο νομάρχης και οι υπηρεσίες διάσωσης βρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος για συντονισμό των ενεργειών. Snapshot powered by AI

Σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στη Γαλλία με περίπου 20 τραυματίες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το περιφερειακό τρένο με 180 επιβάτες, που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ρουέν προς την Καέν εκτροχιάστηκε στο ύψος της πόλης Κλεόν, στη Νορμανδία όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών στο X.

«Μέχρι αυτή τη στιγμή, ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για περίπου είκοσι τραυματίες», διευκρίνισε ο υπουργός, Φιλίπ Ταμπαρό. Ο νομάρχης αναμένεται να φτάσει στον τόπο του συμβάντος και «συντονίζει την κινητοποίηση των υπηρεσιών διάσωσης», πρόσθεσε.

Un TER transportant 180 passagers et assurant la liaison Rouen-Caen a déraillé entre Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon, en Seine-Maritime.



À cette heure, le bilan provisoire fait état d’environ vingt blessés.



Avec le préfet, qui se rend sur place… — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) September 11, 2026

Αστυνομική πηγή ανέφερε στο BFMTV ότι το τρένο συγκρούστηκε με ένα άγνωστο αντικείμενο. Ένα βαγόνι ανατράπηκε και τέσσερα βαγόνια εκτροχιάστηκαν.