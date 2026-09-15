Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Σε ανησυχητικές διαστάσεις η διαφήμιση δήθεν θαυματουργών θεραπειών

Snapshot Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητά από το υπουργείο Υγείας να ενισχύσει τους ελέγχους για την παραπλανητική διαφήμιση ιατρικών πράξεων και θεραπειών.

Η παραπλανητική διαφήμιση στον χώρο της υγείας έχει αυξηθεί και σχετίζεται με επικίνδυνες υποσχέσεις για θαυματουργές θεραπείες.

Η εκμετάλλευση του φόβου, της ματαιοδοξίας και της αγωνίας ασθενών μέσω ψευδών ιατρικών ισχυρισμών απαγορεύεται και πρέπει να τιμωρείται αυστηρά. Snapshot powered by AI

Επιστολή στον Άδωνι Γεωργιάδη απέστειλε η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), ζητώντας τη συνδρομή των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Υγείας προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, για τη διενέργια ελέγχων.

Το φαινόμενο της παραπλανητικής διαφήμισης ιατρικών πράξεων, θεραπειών και υπηρεσιών υγείας, που αναδείχθηκε τραγικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, σύμφωνα με τον ΠΙΣ.

«Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε ιατρεία, εταιρείες, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αισθητικής ιατρικής ή άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας να προβάλλουν, κατά παράβαση της νομοθεσίας και της ιατρικής δεοντολογίας, δήθεν θαυματουργές θεραπείες, ανύπαρκτα επιστημονικά αποτελέσματα, εγγυημένες ιάσεις ή υποσχέσεις ανανέωσης και ανατροπής της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου.

»Ο φόβος του θανάτου, η ματαιοδοξία της αιώνιας νεότητας, αλλά και η αγωνία και η ελπίδα ασθενών και συγγενών μπροστά σε σοβαρά ή ανίατα νοσήματα, δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Όσοι προβάλλουν δήθεν θαυματουργές θεραπείες και επιστημονικά ατεκμηρίωτες υποσχέσεις, παραπλανώντας και θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, πρέπει να αντιμετωπίζονται με την αυστηρότητα που επιβάλλει ο νόμος» τονίζει ο ΠΙΣ και ο προσθέτει:

«Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν πρόκειται να ανεχθεί την υποβάθμιση της ιατρικής επιστήμης σε πεδίο ανεξέλεγκτης εμπορικής δραστηριότητας. Η ανοχή απέναντι σε τέτοιες πρακτικές πλήττει τους πολίτες και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην ιατρική επιστήμη και στους λειτουργούς της».

Ο ΠΙΣ ζητά από τον υπουργό Υγείας, τη συνδρομή του προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που διαθέτει. Καλεί, επίσης, τους τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους σε:

Άμεση εντατικοποίηση των ελέγχων στις διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών, θεραπειών και προϊόντων υγείας, ιδίως στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών, πειθαρχικών και λοιπών κυρώσεων σε κάθε παραβάτη, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή.

Άμεση διακοπή διαφημιστικών πρακτικών που περιέχουν ψευδείς, παραπλανητικούς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς.

Συνεργασία του Υπουργείου με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους για την καταγραφή, τον έλεγχο και την παραπομπή των σχετικών παραβάσεων στις αρμόδιες αρχές.

«Η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί αποφασιστικότητα, αποτελεσματικούς ελέγχους και μηδενική ανοχή απέναντι σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες και εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ανάγκη για θεραπεία» τονίζει, τέλος, ο ΠΙΣ.

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