Λούνα παρκ… τρόμου στην Ιταλία: Παιχνίδι περνά ξυστά από κτήριο

Snapshot Ένα παιχνίδι λούνα παρκ στην Ιταλία, το «Super Frisbee», κινείται πολύ κοντά σε γειτονικό κτήριο κατά τη λειτουργία του.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο Ρέτζιο Καλάμπρια κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποίησαν αυτοψία για να αξιολογήσουν την ασφάλεια του παιχνιδιού και τους πιθανούς κινδύνους.

Το γειτονικό κτήριο δεν κατοικείται, αλλά χρησιμοποιείται ως γραφεία.

Ζητήθηκε επίσης επίσημη μέτρηση των εκπομπών θορύβου για να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Snapshot powered by AI

Ένα παιχνίδι λούνα παρκ που αιωρεί τους επιβάτες του πάνω σε έναν μεγάλο περιστρεφόμενο δίσκο έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ιταλία, καθώς κατά τη λειτουργία του φαίνεται να περνά σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από γειτονικό κτήριο.

Το περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν της Παναγίας της Παρηγοριάς (Madonna della Consolazione) στην περιοχή Ρέτζιο Καλάμπρια και το σχετικό βίντεο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρωταγωνιστής των εικόνων είναι το «Super Frisbee», ένα παιχνίδι στο οποίο οι επιβάτες κάθονται περιμετρικά σε έναν μεγάλο δίσκο, ο οποίος περιστρέφεται ενώ ταυτόχρονα εκτελεί παλινδρομική κίνηση. Στο βίντεο, ο δίσκος φαίνεται σε ένα σημείο της διαδρομής του να πλησιάζει εντυπωσιακά κοντά σε παρακείμενο κτήριο, προκαλώντας ανησυχία και ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε μέσω των social media η επιτροπή της συνοικίας «Ferrovieri-Pescatori», οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο, προκειμένου να αξιολογήσουν εάν και σε ποιο βαθμό το παιχνίδι ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους.

Η επιτροπή διευκρίνισε παράλληλα ότι το συγκεκριμένο κτήριο δεν κατοικείται, αλλά στεγάζει γραφεία.

«Ζητήσαμε επίσης να πραγματοποιηθεί επίσημη μέτρηση των εκπομπών θορύβου, ώστε να διαπιστωθεί εάν βρίσκονται εντός των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία», ανέφερε η επιτροπή της περιοχής.