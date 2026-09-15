Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία: Ποιες εξετάσεις και επεμβάσεις δεν γίνονται νόμιμα

Snapshot Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία καταγγέλλει ότι απεικονιστικές εξετάσεις και επεμβάσεις γίνονται από γιατρούς χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και εκπαίδευση.

Υπερηχογραφήματα, γνωματεύσεις αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών, καθώς και βιοψίες πραγματοποιούνται συχνά από μη εξουσιοδοτημένους γιατρούς σε ακατάλληλους χώρους.

Η χρήση μηχανημάτων ιοντίζουσας ακτινοβολίας συχνά γίνεται χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ακτινοπροστασίας. Snapshot powered by AI

Νέα επιστολή προς το υπουργείο Υγείας, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, απέστειλε η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σε υποτιθέμενη «κλινική» στο Κολωνάκι, όπου γινόταν παράνομα πλασμαφαίρεση.

Στο πλαίσιο της αντιποίησης της ιατρικής ειδικότητας, η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία καταγγέλλει προς τους αρμόδιους φορείς, το φαινόμενο, απεικονιστικές εξετάσεις, γνωματεύσεις και επεμβατικές πράξεις, να διενεργούνται κατά κόρον από γιατρούς που δεν διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Όπως αναφέρουν στην επιστολή οι ακτινολόγοι:

«Πραγματοποιούνται υπερηχογραφήματα (κοιλίας, θυρεοειδούς, μαστού) από γιατρούς χωρίς την προβλεπόμενη εκπαίδευση ή το δικαίωμα για τη συγκεκριμένη εξέταση

Εκδίδονται γνωματεύσεις απεικονιστικών εξετάσεων -αξονικών, μαγνητικών, μεταξύ άλλων και καρδιάς- από γιατρούς χωρίς την αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Διενεργούνται βιοψίες και άλλες απεικονιστικά καθοδηγούμενες πράξεις, όπως βιοψίες μαστού, χωρίς διασφάλιση των απαιτούμενων προσόντων, της καταλληλότητας του χώρου και της δυνατότητας αντιμετώπισης επιπλοκών.

Χρησιμοποιούνται μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και μέτρων ακτινοπροστασίας».

Η ΕΑΕ επισημαίνει ότι ένα ακτινολογικό εργαστήριο υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον χώρο, τον εξοπλισμό και την επιστημονική ευθύνη. Παράλληλα, προβάλλονται ολιγοήμερα σεμινάρια υπερηχογραφίας που δημιουργούν την εντύπωση ότι αρκούν για την αυτοτελή διενέργεια εξετάσεων. Η αγορά ενός μηχανήματος ή η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου δεν υποκαθιστούν την απαιτούμενη θεσμοθετημένη εκπαίδευση και δεν απονέμουν επαγγελματικά δικαιώματα, τονίζουν οι ακτινολόγοι.

Επίσης, η ΕΑΕ εκφράζει την ανησυχία της για ρυθμίσεις του ίδιου του υπουργείου Υγείας, οι οποίες επιτρέπουν τη διενέργεια ιατρικών πράξεων με ιοντίζουσα ακτινοβολία, χωρίς να διασφαλίζεται η απαιτούμενη εκπαίδευση σε ακτινοπροστασία. Η Εταιρεία έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις ρυθμίσεις που αφορούν την Επεμβατική Νευροακτινολογία και τη Χειρουργική Μαστού, τις οποίες θεωρεί ασύμβατες με τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα και επικίνδυνες για την ασφάλεια των ασθενών.

Η ΕΑΕ απορρίπτει, ακόμη, ως παραπλανητική την ονομασία «Νευροεπεμβατική Ιατρική», θεωρώντας ότι δημιουργεί σύγχυση ως προς τη βασική ειδικότητα και την εκπαίδευση του θεράποντος, καθώς ο ασθενής δικαιούται σαφή ενημέρωση για τα προσόντα του γιατρού στον οποίο εμπιστεύεται την υγεία του.

Τέλος, η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία ζητά από τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους να προχωρήσουν σε ουσιαστικό και συστηματικό έλεγχο:

των ιατρείων και πολυϊατρείων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν μηχανήματα υπερηχογραφίας, με έλεγχο τόσο της νόμιμης εγκατάστασης και χρήσης τους όσο και της ειδικότητας, εκπαίδευσης και νομιμοποίησης των ιατρών που τα χρησιμοποιούν.

των μονάδων Καρδιολογικής Απεικόνισης, ιδίως ως προς τη διενέργεια και γνωμάτευση εξετάσεων Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας καρδιάς και τη σαφή τήρηση των ορίων μεταξύ της κλινικής καρδιολογικής αξιολόγησης και της άσκησης του ακτινολογικού έργου.

των μονάδων στις οποίες πραγματοποιούνται βιοψίες και άλλες απεικονιστικά καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις, με έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας της μονάδας, της προβλεπόμενης αδειοδότησης και των απαιτούμενων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προσόντων και δικαιωμάτων άσκησης των σχετικών πράξεων.

των μονάδων με μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας, της τήρησης των απαιτήσεων του ισχύοντος πλαισίου ακτινοπροστασίας και των απαιτούμενων εγκρίσεων/αδειών της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία περιμένει συγκεκριμένες απαντήσεις και ελέγχους από τους αρμόδιους φορείς.