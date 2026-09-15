Βίντεο από το παρελθόν «καίει» τον Σάντσεθ - Σκουπίζει τα χέρια του μετά από χειραψία με Αφρικανή

Snapshot Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει προκαλέσει αντιδράσεις για τη μεταναστευτική του πολιτική, ειδικά μετά τη μαζική είσοδο σχεδόν 70.000 Αφρικανών μεταναστών στη Θέουτα σε μία ημέρα.

Ο Σάντσεθ κατηγορείται ότι παρέμεινε αδρανής απέναντι στην κρίση και νομιμοποίησε περίπου ένα εκατομμύριο παράνομους μετανάστες στην Ισπανία.

Ένα βίντεο από πριν από περίπου 10 χρόνια δείχνει τον Σάντσεθ να χαιρετά μία Αφρικανή, αλλά στη συνέχεια να σκουπίζει το χέρι του με εμφανή αποστροφή.

Το βίντεο επανεμφανίστηκε στο διαδίκτυο και ενισχύει τις επικρίσεις για την υποκρισία στις μεταναστευτικές του πολιτικές. Snapshot powered by AI

Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ έχει προκαλέσει με τις μεταναστευτικές πολιτικές του αρκετές αντιδράσεις με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου σε μία μόλις ημέρα εισέβαλαν σχεδόν 70.000 Αφρικανοί μετανάστες, με τον ίδιο να παραμένει σχεδόν απαθής μπροστά στις εικόνες που τρόμαξαν την Ευρώπη.

Χρειάστηκαν αρκετές αντιδράσεις πριν αποφασιστεί κινητοποίηση του μηχανισμού με κεντρική απόφαση. Παράλληλα, χρεώνεται και την κίνηση να νομιμοποιήσει σχεδόν ένα εκατομμύριο παράνομους μετανάστες στην Ισπανία.

Αυτές οι «φιλικές» μεταναστευτικές πολιτικές του Σάντσεθ, έφεραν τις τελευταίες ώρες στο προσκήνιο, ένα βίντεο, που χρονολογείται πριν από περίπου 10 χρόνια και δείχνει τον σημερινό Ισπανό πρωθυπουργό να μην είναι και τόσο «δεκτικός» ...

Ο Σάντσεθ περπατάει στον δρόμο, μπροστά από πλήθος κόσμου, όταν χαιρετάει μία γυναίκα, αφρικανικής καταγωγής, σφίγγοντάς της το χέρι... Στη συνέχεια, συνεχίζει την πορεία του, αλλά η κίνηση που κάνει έχει προκαλέσει αίσθηση. Φέρεται να σκουπίζει το χέρι του με μία εμφανή αποστροφή στο πρόσωπό του.