Γαλάτσι: Συγκλονιστικό βίντεο από τη φωτιά σε πολυκατοικία - Κάηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα
Ζημιές σε ρολόγια της ΔΕΗ και σε ένα ακόμα αυτοκίνητο
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στην οδό Ήρας στο Γαλάτσι.
- Καταστράφηκαν ολοσχερώς ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσικλέτα.
- Προκλήθηκαν ζημιές σε ρολόγια της ΔΕΗ και σε ένα επιπλέον αυτοκίνητο.
- Η φωτιά ξεκίνησε από μηχανάκι και επεκτάθηκε σε όχημα και διαμέρισμα πρώτου ορόφου.
- Τρία άτομα, δύο γυναίκες και ένα παιδί, μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομεία.
Βίντεο από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι, φέρνει στο φως το Newsbomb.
Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ήρας και από την πυρκαγιά κάηκαν ολοσχερώς ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσικλέτα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε ρολόγια της ΔΕΗ και σε ένα ακόμα αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από ένα μηχανάκι, εξαπλώθηκε σε παρακείμενο όχημα και στη συνέχεια σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.
Τρία άτομα, δυο γυναίκες και ένα παιδί, χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Σωτηρία και στο Παίδων, για προληπτικούς λόγους.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:34 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Το Νότιο Πήλιο γίνεται σινεμά
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ