Γαλάτσι: Συγκλονιστικό βίντεο από τη φωτιά σε πολυκατοικία - Κάηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στην οδό Ήρας στο Γαλάτσι.

Καταστράφηκαν ολοσχερώς ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσικλέτα.

Προκλήθηκαν ζημιές σε ρολόγια της ΔΕΗ και σε ένα επιπλέον αυτοκίνητο.

Η φωτιά ξεκίνησε από μηχανάκι και επεκτάθηκε σε όχημα και διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Τρία άτομα, δύο γυναίκες και ένα παιδί, μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομεία. Snapshot powered by AI

Βίντεο από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι, φέρνει στο φως το Newsbomb.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ήρας και από την πυρκαγιά κάηκαν ολοσχερώς ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσικλέτα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε ρολόγια της ΔΕΗ και σε ένα ακόμα αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από ένα μηχανάκι, εξαπλώθηκε σε παρακείμενο όχημα και στη συνέχεια σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Τρία άτομα, δυο γυναίκες και ένα παιδί, χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Σωτηρία και στο Παίδων, για προληπτικούς λόγους.

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