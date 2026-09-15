Ρώσος επιχειρηματίας πλήρωσε το γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες

Snapshot Ο Ρώσος ολιγάρχης Ουμάρ Κρεμλέφ χρηματοδότησε με εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια το γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες τον Μάιο.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε ότι το γαμήλιο δώρο προήλθε από προσωπικό φίλο και διέψευσε πολιτικά κίνητρα πίσω από τη χορηγία.

Ο Κρεμλέφ έχει στενούς δεσμούς με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και βρίσκεται υπό έντονη κριτική λόγω της επιρροής του Κρεμλίνου στη Διεθνή Ομοσπονδία Πυγμαχίας που διοικεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αν και ιδιώτης, δέχεται επικρίσεις για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων λόγω της στενής οικογενειακής σχέσης με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μέλη της οικογένειας Τραμπ, μεταξύ αυτών η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ η οικογένεια Τραμπ βρίσκεται υπό νέο έλεγχο για τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Snapshot powered by AI

Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, Μπετίνα Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι ο γάμος τους τον Μάιο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από έναν σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.Σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram επιβεβαίωσε ότι δύο από τις τριήμερες γαμήλιες εκδηλώσεις τους σε ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες χρηματοδοτήθηκαν από τον Ουμάρ Κρεμλέφ, Ρώσο ολιγάρχη με στενούς δεσμούς με τον Πούτιν. Απαντώντας σε αποκαλυπτικό δημοσίευμα του ProPublica, το ζευγάρι χαρακτήρισε τα «εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια» για τον εορτασμό, «γαμήλιο δώρο» από έναν προσωπικό φίλο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε κανένα πολιτικό ή άλλο κίνητρο πίσω από τη γενναιόδωρη αυτή χειρονομία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου, είναι ιδιώτης, επομένως δεν είναι παράνομο γι' αυτόν να δέχεται δώρα από ξένο υπήκοο. «Ο αγαπητός μας φίλος Ούμαρ φιλοξένησε πολύ γενναιόδωρα δύο απίστευτες βραδιές εορτασμού για εμάς μετά τον γάμο μας. Ήταν ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο από έναν φίλο, και κάτι για το οποίο ήμασταν και παραμένουμε απίστευτα ευγνώμονες», ανέφερε το ζευγάρι στην ανακοίνωσή του.

https://www.instagram.com/p/DZ_AprDlsK2/

Παρά τους ισχυρισμούς του ζεύγους, οργανώσεις εποπτείας και δεοντολογίας προειδοποιούν ότι η αποδοχή πολυτελών δώρων από πρόσωπα που συνδέονται με ξένους ηγέτες δημιουργεί σοβαρές υποψίες για σύγκρουση συμφερόντων. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δεν κατέχει επίσημο κυβερνητικό αξίωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναιρεί το γεγονός ότι η στενή συγγενική του σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο καθιστά τέτοιου είδους χορηγίες πολιτικά ευαίσθητες και ηθικά μεμπτές.

«Ο κόσμος δεν δίνει απλώς εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε έναν τυχαίο γνωστό χωρίς να θέλει κάτι», δήλωσε ο Τζόρνταν Λίμποβιτζ, αντιπρόεδρος επικοινωνίας του οργανισμού Citizens for Responsibility and Ethics στην Ουάσινγκτον (CREW). «Μπορείτε να καταλάβετε πώς [ο Πούτιν] θα απολάμβανε όλο αυτό το ρεπορτάζ για το πώς άτομα στον κύκλο του έρχονται σε επαφή με άτομα στον κύκλο του προέδρου».

Σύμφωνα με το άρθρο της ProPublica, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε ένα ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες και στη συνέχεια πραγματοποίησε διήμερο εορτασμό σε ξεχωριστό νησί που ενοικιάζεται για περίπου 100.000 δολάρια ανά διανυκτέρευση. Ο Kρέμλεφ πλήρωσε επίσης άλλα έξοδα για το πάρτι, όπως ένα σόου πυροτεχνημάτων αξίας περίπου 70.000 δολαρίων, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

O Umar Kremlev AP

Ο Ουμάρ Κρεμλέφ βρίσκεται στο τιμόνι της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (IBA), ενός αθλητικού οργανισμού που έχει βρεθεί στο επίκεντρο εντόνων αντιδράσεων λόγω της χρηματοδότησής του από τον ρωσικό κρατικό κολοσσό ενέργειας Gazprom. Η στενή αυτή οικονομική εξάρτηση οδήγησε τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή στην απόφαση να αναστείλει την αναγνώριση της ομοσπονδίας, καταλογίζοντάς της έλλειψη διαφάνειας και απόκρυψη των δεσμών της με το Κρεμλίνο. Παράλληλα, οι στενές σχέσεις του Κρεμλέφ με τη ρωσική ηγεσία είναι γνωστές· νωρίτερα φέτος συμμετείχε στην αποστολή που συνόδευσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, ενώ ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος του απένειμε το Τάγμα της Φιλίας, μία από τις υψηλότερες κρατικές διακρίσεις της χώρας, επιβεβαιώνοντας τη θέση του στον στενό κύκλο επιρροής της Μόσχας.

Εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι ο γιος του προέδρου και ο Κρεμλέφ ήταν προσωπικοί φίλοι και δεν είχαν «επαγγελματική σχέση». Σε ανακοίνωσή του προς το ProPublica, το γραφείο του Ρώσου ολιγάρχη ανέφερε ότι «ο Κρέμλεφ και ο Τραμπ τζούνιορ έχουν φιλική σχέση» και ότι γνωρίστηκαν πριν από μερικά χρόνια. Ο Κρέμλεφ παρευρέθηκε σε μέρος του γάμου, ανέφερε το πρακτορείο. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν μία από τις κόρες του προέδρου των ΗΠΑ, η Ιβάνκα Τραμπ, και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος έχει εργαστεί για τις ΗΠΑ σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή.

Η οικογένεια Τραμπ βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο για τις σχέσεις της με τη Ρωσία, θυμίζοντας τις αποκαλύψεις του 2016 και την έρευνα για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με Ρωσίδα δικηγόρο στον Πύργο Τραμπ. Σχολιάζοντας τη νέα αντιπαράθεση για τη γαμήλια χορηγία, ο εκπρόσωπος της οργάνωσης δεοντολογίας CREW, Λίμποβιτς, τόνισε ότι τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και ο γιος του διαθέτουν την οικονομική επιφάνεια να καλύψουν μόνοι τους τα έξοδα, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. «Ο πατέρας του είναι δισεκατομμυριούχος και ο ίδιος έχει περιουσία 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Απλώς δεν ήθελαν να πληρώσουν, αδιαφορώντας πλήρως για τις ηθικές επιπτώσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.