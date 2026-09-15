Festival Alzheimer 2026: Δωρεάν δράσεις, τεστ μνήμης και επιστημονικές ομιλίες στο ΚΠΙΣΝ

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Alzheimer, διοργανώνει το Festival Alzheimer 2026

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Festival Alzheimer 2026: Δωρεάν δράσεις, τεστ μνήμης και επιστημονικές ομιλίες στο ΚΠΙΣΝ
ΥΓΕΙΑ
6'
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Snapshot
  • Το Festival Alzheimer 2026 διοργανώνεται στις 26-27 Σεπτεμβρίου στο ΚΠΙΣΝ με ελεύθερη είσοδο και επικεντρώνεται στην καινοτομία στην πρόληψη και διαχείριση της άνοιας.
  • Το φεστιβάλ περιλαμβάνει δωρεάν τεστ μνήμης για άτομα άνω των 60 ετών, επιστημονικές ομιλίες, διαδραστικά εργαστήρια και παρουσιάσεις νέων τεχνολογιών υποστήριξης.
  • Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών συνεργάζεται με φορείς από όλη την Ελλάδα για την ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, νέες θεραπείες, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις.
  • Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προσφέροντας δράσεις πρόληψης, φροντίδας και εκπαίδευσης.
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Το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, για τέταρτη συνεχή χρονιά, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), διοργανώνει το Festival Alzheimer 2026. Από τις 11.00 έως τις 21.00, στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ και με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους, το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Μήνα Αlzheimer και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Το Festival Alzheimer 2026 φιλοδοξεί να αναδείξει τις σύγχρονες εξελίξεις γύρω από τη νόσο Alzheimer, τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, καθώς και τον ρόλο της τεχνολογίας στις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις και την καθημερινή υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους.

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Το κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης είναι: «Καινοτομία στην πρόληψη και διαχείριση της άνοιας».

Οι κύριοι άξονες συζήτησης αφορούν στην προσωποποιημένη και εξατομικευμένη πρόληψη, στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, στις νέες αιτιολογικές θεραπείες της νόσου Alzheimer, στη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο των μη φαρμακευτικών θεραπειών και, φυσικά, στην υποστήριξη των δικαιωμάτων ασθενών και φροντιστών στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν:

• επιστημονικές ομιλίες και συζητήσεις με διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές

• διαδραστικά εργαστήρια και σεμινάρια

• δωρεάν τεστ μνήμης για άτομα άνω των 60 ετών με τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και εξειδικευμένων λογισμικών

• επιδείξεις τεχνικών αποκατάστασης και αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα άτομα που πάσχουν από άνοια, από εξειδικευμένους νευροεπιστήμονες

• δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού

• παρουσιάσεις καινοτόμων εφαρμογών και τεχνολογιών υποστήριξης

Το παρών στο Festival Alzheimer 2026 θα δώσουν, επίσης, οργανώσεις και φορείς για τη νόσο Alzheimer από όλη την Ελλάδα, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών σε αυτό το μεγάλο ανοιχτό κάλεσμα ευαισθητοποίησης και υποστήριξης των ατόμων με άνοια στην Ελλάδα.

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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

FESTIVAL ALZHEIMER 2026

Καινοτομία στην Πρόληψη και Διαχείριση της Άνοιας

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026

11:00 – 14:00

Οργανώσεις Alzheimer, Συνεργαζόμενοι Δήμοι και Οργανισμοί, Δομές Άνοιας από όλη την Ελλάδα

Παρουσίαση δράσεων, υπηρεσιών και καινοτομιών σχετικά με την Άνοια: πρόληψη της νόσου, φροντίδα των ατόμων με άνοια, κατάρτιση και υποστήριξη φροντιστών.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους εκπροσώπους των Οργανώσεων για το μέλλον της Άνοιας στην Ελλάδα.

Συντονίζουν: Παρασκευή Σακκά, Πάτρα Μπλέκου

17:30 – 20:00

Κεντρική Εκδήλωση. Άνοια: Οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις

Χαιρετισμοί επισήμων

Επιστημονικές Ομιλίες

Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Πρόεδρος Εταιρείας Alzheimer Αθηνών

Νίκος Σκαρμέας, καθηγητής νευρολογίας ΕΚΠΑ

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

20:00 – 21:00

Μουσικό Πρόγραμμα «Happy Opera» με τη σοπράνο Λαμπρινή Καρτάλη και τον τενόρο Χρήστο Λάζο

Κατά τη διάρκεια της ημέρας (11.00 - 17.00)

Eligence Πρωτάθλημα – Brain Battles για άτομα άνω των 60 ετών. Πρωτάθλημα ψηφιακών παιχνιδιών νοητικής άσκησης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Eligence.

Ψηφιακό Τεστ Μνήμης για άτομα άνω των 60 ετών (Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 210 7013271.)

Αγώνες Χωρίς Ηλικία. Προώθηση της σωματικής, νοητικής και ψυχικής ευεξίας μέσω συμμετοχής σε διασκεδαστικά παιχνίδια/δραστηριότητες με τη συνεχή στήριξη και καθοδήγηση εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026

11:00 – 13:30

Επιστημονικές Ομιλίες:

Φαίδρα Καλλίγερου, Νευρολόγος, Εταιρεία Alzheimer Αθηνών - Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της άνοιας

Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος, Δρ. Γεροντολογίας - Η αποκατάσταση στην Άνοια

Μαρία Κόπιτσα, Ψυχολόγος - Πρόγραμμα «Νους Υγιής», Δημιουργία και Πιλοτική Λειτουργία Δικτύου Γυμναστηρίων Μνήμης, Χαιρετισμοί από εκπροσώπους ιδρυμάτων που χρηματοδοτούν το πρόγραμμα

16:00 – 17:00

Απονομή βραβείων Brain Battles

17:00 – 19:00

Πρόληψη & Αποκατάσταση στην Πράξη

Πρακτικά Εργαστήρια για επαγγελματίες υγείας, φροντιστές και κοινό.

Εισηγητές:

Ελένη Δημακοπούλου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής- Σύγχρονες προσεγγίσεις φυσικής αποκατάστασης στην άνοια

• Πηνελόπη Βλοτινού, Καθηγήτρια Εργοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε άτομα με άνοια

• Στέλιος Παντελόπουλος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής - Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πρόληψης και της φροντίδας των ατόμων με άνοια.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας (11.00 - 16.00)

Eligence Πρωτάθλημα – Brain Battles για άτομα άνω των 60 ετών. Πρωτάθλημα ψηφιακών παιχνιδιών νοητικής άσκησης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Eligence.

Ψηφιακό Τεστ Μνήμης για άτομα άνω των 60 ετών (Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 210 7013271.)

Αγώνες Χωρίς Ηλικία. Προώθηση της σωματικής, νοητικής και ψυχικής ευεξίας μέσω συμμετοχής σε διασκεδαστικά παιχνίδια/δραστηριότητες με την συνεχή στήριξη και καθοδήγηση εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Μέγας Δωρητής ΚΠΙΣΝ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Περισσότερες πληροφορίες για το Festival Alzheimer 2026 στις ιστοσελίδες www.alzheimerathens.gr και www.snfcc.org

Λίγα λόγια για την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών για περισσότερα από 20 χρόνια στηρίζει έμπρακτα τα άτομα με άνοια, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους, με πληθώρα δράσεων και υπηρεσιών. Λειτουργεί 9 Κέντρα Ημέρας και 4 Κινητές Μονάδες για την άνοια σε όλη την Ελλάδα, το πρόγραμμα Φροντίδα στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια, τη Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια 1102 - με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών προσφέρει δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης και εκπαίδευσης φροντιστών, σειρά διαδικτυακών υπηρεσιών για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, οργανώνει εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού γύρω από θέματα έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης, εκστρατείες υπεράσπισης των δικαιωμάτων ασθενών και φροντιστών και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Όλες οι υπηρεσίες της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών παρέχονται δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της Eταιρείας στο τηλέφωνο 210-7013271 και στο www.alzheimerathens.gr.

Λίγα λόγια για το ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Renzo Piano και το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW έτσι ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμο, πιστό στο όραμα του δημιουργού του, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), να είναι ανοιχτό σε όλους. Η δέσμευσή του, όμως, δεν σταματά στον σχεδιασμό και την κατασκευή των εγκαταστάσεων. Στόχος είναι μέσα από τις υπηρεσίες και τα προγράμματά του να αφουγκράζεται καθημερινά τις νέες ή διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν, να εξελίσσεται, να εκπαιδεύει το προσωπικό του και να διευρύνει το έργο του, τόσο για τους επισκέπτες του, όσο και για την καλλιέργεια της κουλτούρας της συμπερίληψης στην κοινωνία μας.

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