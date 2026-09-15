Βρετανία: Αλλαγές στα σχολικά γεύματα και «στροφή» στα υγιεινά - Απαγορεύουν τα τηγανητά

Snapshot Η βρετανική κυβέρνηση απαγορεύει τα τηγανητά φαγητά στα σχολικά μενού και αυξάνει τη διαθεσιμότητα φρούτων και λαχανικών από το 2027.

Τα γλυκά και τρόφιμα όπως λουκάνικα και κοτομπουκιές θα περιοριστούν σε συχνότητα και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από φρούτα ή λαχανικά.

Τα σχολεία θα πρέπει να δημοσιεύουν τα μενού τους στο διαδίκτυο και θα υπόκεινται σε ελέγχους για την τήρηση των κανόνων. Snapshot powered by AI

Αλλαγές έρχονται στα σχολικά γεύματα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Βρετανία, καθώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα φρούτα και λαχανικά, ενώ τα τηγανητά φαγητά θα απαγορευτούν από τα σχολικά μενού.

Τα γλυκά, όπως τα κέικ, θα σερβίρονται λιγότερο συχνά, ενώ τρόφιμα όπως τα λουκάνικα και οι κοτομπουκιές θα περιοριστούν σε μία φορά την εβδομάδα. Τα σχολεία θα πρέπει επίσης να δημοσιεύουν τα μενού τους στο διαδίκτυο.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από το 2027, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι θα «μεταμορφώσουν τη σχολική διατροφή για τα παιδιά σε όλη τη χώρα». Στόχος του σχεδίου είναι να γίνουν τα γεύματα πιο υγιεινά και να βελτιωθεί η διατροφή, ώστε να ενισχυθεί η συγκέντρωση, η μάθηση και η ευεξία των παιδιών.

Τα τηγανητά φαγητά θα απαγορευτούν, και είδη όπως οι τηγανητές πατάτες θα πρέπει αντ' αυτού να ψήνονται στον φούρνο. Τρόφιμα όπως το ζαμπόν, τα λουκάνικα και οι κοτομπουκιές θα περιοριστούν σε μία φορά την εβδομάδα και θα πρέπει να συνοδεύονται από φρούτα ή λαχανικά.

Τα σχολεία θα πρέπει επίσης να προσφέρουν περισσότερες επιλογές πλούσιες σε φυτικές ίνες, όπως ψωμί και προϊόντα ολικής άλεσης. Τα κέικ και τα γλυκά θα περιοριστούν σε δύο φορές την εβδομάδα στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε μία φορά στα δημοτικά. Θα πρέπει επίσης να σερβίρονται μαζί με φρούτα.

Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, δεν θα επιτρέπεται πλέον το σερβίρισμα αρτοσκευασμάτων και τηγανητών αυγών, ενώ θα τεθούν όρια στην περιεκτικότητα των δημητριακών σε ζάχαρη. Τα σχολεία θα ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι τηρούν τους κανόνες και θα υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις πολιτικές διατροφής και τα μενού τους στο διαδίκτυο.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από το επόμενο έτος, με τα δευτεροβάθμια σχολεία να έχουν περιθώριο έως τον Σεπτέμβριο του 2028 για να εφαρμόσουν ορισμένες από τις αλλαγές.

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