Σχολεία: Όλες οι ημέρες μαθημάτων και σχολικές αργίες

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές

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Σχολεία: Όλες οι ημέρες μαθημάτων και σχολικές αργίες
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Η σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με μειωμένες ημέρες μαθημάτων τον Ιούνιο.
  • Ο Μάρτιος έχει τις περισσότερες ημέρες σχολικής λειτουργίας (24), ενώ ο Ιούνιος τις λιγότερες (10).
  • Οι εθνικές αργίες περιλαμβάνουν την 28η Οκτωβρίου, την 17η Νοεμβρίου, και την 25η Μαρτίου, με σχετικές εκδηλώσεις και διακοπές.
  • Οι μεγάλες σχολικές διακοπές περιλαμβάνουν τα Χριστούγεννα (23 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου) και το Πάσχα (26 Απριλίου έως 10 Μαΐου).
  • Η Πρωτομαγιά 2027 μεταφέρεται στις 4 Μαΐου, χωρίς επιπλέον σχολική αργία λόγω σύμπτωσης με τις πασχαλινές διακοπές.
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Η σχολική χρονιά ξεκινά σήμερα με λιγότερες ημέρες μαθημάτων ωστόσο στη συνέχεια, οι ρυθμοί ανεβαίνουν και οι μαθητές μπαίνουν σταδιακά σε πλήρες πρόγραμμα.

Η κατανομή των ημερών έχει ως εξής:

Σεπτέμβριος: 13 ημέρεςΟκτώβριος: 20 ημέρεςΝοέμβριος: 20 ημέρεςΔεκέμβριος: 17 ημέρεςΙανουάριος: 16 ημέρεςΦεβρουάριος: 20 ημέρεςΜάρτιος: 24 ημέρεςΑπρίλιος: 17 ημέρεςΜάιος: 16 ημέρεςΙούνιος: 10 ημέρες

Έτσι, ο Μάρτιος ξεχωρίζει ως ο μήνας με τις περισσότερες ημέρες σχολικής λειτουργίας, ενώ ο Ιούνιος είναι ο μήνας με τις λιγότερες, καθώς η σχολική χρονιά φτάνει στην ολοκλήρωσή της στα μέσα του μήνα.

28 Οκτωβρίου: Η επέτειος του "Όχι"

Η πρώτη μεγάλη εθνική αργία της σχολικής χρονιάς είναι η 28η Οκτωβρίου, η οποία το 2026 πέφτει Τετάρτη.

Την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν στα σχολεία οι καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις και δεν θα ακολουθηθεί το συνηθισμένο πρόγραμμα μαθημάτων. Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εθνικής επετείου.

17 Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 θα τιμηθεί η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Στα σχολεία θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες εκδηλώσεις, αφιερώματα και παρουσιάσεις, χωρίς να διεξαχθούν κανονικά μαθήματα.

Χριστούγεννα: Η πρώτη μεγάλη διακοπή

Μετά το πρώτο διάστημα της σχολικής χρονιάς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για ξεκούραση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Τα σχολεία αναμένεται να λειτουργήσουν μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026 και να ανοίξουν ξανά την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027.

Οι διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες διακοπές του σχολικού έτους.

Καθαρά Δευτέρα: Το μοναδικό τριήμερο

Οι μαθητές θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι τον Μάρτιο για το πρώτο και ουσιαστικά μοναδικό τριήμερο της σχολικής χρονιάς.

Η Καθαρά Δευτέρα το 2027 πέφτει στις 15 Μαρτίου, δημιουργώντας ένα τριήμερο ξεκούρασης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Παρά το γεγονός ότι ο Μάρτιος περιλαμβάνει αυτή την αργία, παραμένει ο μήνας με τις περισσότερες ημέρες μαθημάτων.

25η Μαρτίου: Η δεύτερη εθνική επέτειος

Λίγες ημέρες αργότερα ακολουθεί η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου, η οποία το 2027 πέφτει Πέμπτη.

Οι σχολικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 24 Μαρτίου, ενώ την Πέμπτη 25 Μαρτίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εθνικής αργίας.

Πάσχα 2027: Πότε σταματούν τα μαθήματα

Η επόμενη μεγάλη διακοπή της σχολικής χρονιάς είναι αυτή του Πάσχα.

Το Ορθόδοξο Πάσχα του 2027 θα εορταστεί την Κυριακή 2 Μαΐου. Οι μαθητές θα σταματήσουν τα μαθήματα από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2027, ενώ η επιστροφή στα σχολεία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Τι συμβαίνει με την Πρωτομαγιά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ημερομηνία της Πρωτομαγιάς το 2027, καθώς συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο, 1 Μαΐου.

Επειδή πρόκειται για υποχρεωτική αργία, προβλέπεται μεταφορά της στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 4 Μαΐου. Ωστόσο, για τους μαθητές η συγκεκριμένη μεταφορά δεν δημιουργεί επιπλέον σχολική αργία, καθώς εκείνη την περίοδο τα σχολεία θα βρίσκονται ήδη σε διακοπές του Πάσχα.

Πότε τελειώνει η σχολική χρονιά

Η ολοκλήρωση των μαθημάτων πλησιάζει τον Ιούνιο, ο οποίος έχει και τον μικρότερο αριθμό ημερών μαθημάτων.

Στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το τελευταίο κουδούνι για τη σχολική χρονιά 2026-2027 αναμένεται να χτυπήσει την Τρίτη 15 Ιουνίου 2027.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η περίοδος των εξετάσεων θα συνεχιστεί μέσα στον Ιούνιο, ενώ παράλληλα θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027.

Έτσι, το σχολικό ημερολόγιο της νέας χρονιάς διαμορφώνεται με αρκετές ημέρες μαθημάτων, αλλά και συγκεκριμένες περιόδους ξεκούρασης. Ο Μάρτιος αποτελεί τον πιο γεμάτο μήνα της χρονιάς, ενώ όσο πλησιάζει το τέλος του σχολικού έτους οι ημέρες μαθημάτων μειώνονται αισθητά.

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