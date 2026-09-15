Zendaya: Έκοψε τα μαλλιά της και εμφανίστηκε στα Βραβεία Emmy - Το κούρεμα που εντυπωσίασε

Snapshot Η Zendaya εμφανίστηκε στα Βραβεία Emmy 2026 με ένα custom made φόρεμα Prada εμπνευσμένο από την ανοιξιάτικη συλλογή του 2010.

Η ηθοποιός έκανε ένα νέο pixie κούρεμα που τράβηξε τα βλέμματα και ανανέωσε την εμφάνισή της.

Το κοντό κούρεμα αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς και έδωσε μια τολμηρή διάσταση στο κλασικό της στυλ. Snapshot powered by AI

Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες εμφανίσεις των Βραβείων Emmy 2026 ήταν αυτή της Zendaya, η οποία για ακόμη μία φορά κατάφερε να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα.

Η ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό custom made φόρεμα Prada, εμπνευσμένο από σχέδιο της ανοιξιάτικης συλλογής του ιταλικού οίκου για το 2010. Ωστόσο, εκείνο που τελικά έκλεψε την παράσταση ήταν το νέο της pixie κούρεμα, που χάρισε στην εμφάνισή της έναν εντελώς διαφορετικό αέρα.

Το κοντό κούρεμα της Zendaya αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς, καθώς τα μαλλιά αποτελούσαν μέχρι σήμερα ένα από τα χαρακτηριστικά της εμφάνισής της. Στο κόκκινο χαλί των Emmy εμφανίστηκε με ένα look που συνδύαζε τη διαχρονική αισθητική της Prada με τη μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της.

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