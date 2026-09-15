Βραβεία Emmy 2026: Ηθοποιός έγινε… το αγαλματάκι των Emmy - Βάφτηκε χρυσή και εμφανίστηκε με φτερά

Snapshot Η Meg Stalter εμφανίστηκε στα Emmy Awards 2026 βαμμένη ολικά χρυσή, αναπαριστώντας το αγαλματάκι των βραβείων με φτερά αγγέλου και σφαίρα-άτομο.

Το χρυσό look της περιελάμβανε μπλουζάκι, σορτσάκι, και χρυσή μπογιά στα μαλλιά και το σώμα της.

Το αγαλματάκι των Emmy συμβολίζει τη μούσα της τέχνης και την επιστήμη της τηλεόρασης μέσω των φτερών και της σφαίρας.

Η Meg Stalter έχει ιστορικό πρωτοποριακών εμφανίσεων στο κόκκινο χαλί, όπως το casual look της στα Emmy 2025.

Η ηθοποιός ήταν υποψήφια για Καλύτερο Β' Γυναικείο Ρόλο σε κωμική σειρά για το «Hacks», που επίσης διεκδικούσε το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς. Snapshot powered by AI

Viral έχει γίνει η εμφάνιση της Meg Stalter στα Βραβεία Emmy 2026, καθώς η 35χρονη ηθοποιός αποφάσισε να μετατρέψει το κόκκινο χαλί σε... σκηνή και να εμφανιστεί κυριολεκτικά ως το περίφημο αγαλματάκι των Emmy.

Η πρωταγωνίστρια του «Hacks» έκανε την πιο ανατρεπτική εμφάνιση της 78ης τελετής απονομής, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό χρυσό look. Η Meg Stalter φόρεσε ένα χρυσό μπλουζάκι και ασορτί σορτσάκι, ενώ το σώμα και τα μαλλιά της ήταν καλυμμένα με χρυσή μπογιά.

Το look ολοκλήρωσαν τα τεράστια φτερά αγγέλου που φόρεσε στην πλάτη της, αλλά και η χαρακτηριστική σφαίρα-άτομο που κρατούσε ψηλά πάνω από το κεφάλι της, αναπαριστώντας με τον δικό της τρόπο το επίσημο αγαλματίδιο των Emmy.

Η ηθοποιός δεν άφησε τίποτα στην τύχη, καθώς ακόμη και το περίτεχνο χτένισμά της είχε καλυφθεί με χρυσή μπογιά, μετατρέποντας την εμφάνισή της σε ένα πραγματικά ζωντανό...Emmy.

Το επίσημο αγαλματίδιο των Emmy, που δημιουργήθηκε το 1948, απεικονίζει μια φτερωτή γυναίκα να κρατά ένα άτομο. Σύμφωνα με την Television Academy, τα φτερά συμβολίζουν τη «μούσα της τέχνης», ενώ το άτομο την επιστήμη της τηλεόρασης.

Η Meg Stalter έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι δεν φοβάται να αφήσει στην άκρη τους κανόνες του κόκκινου χαλιού. Στα Emmy του 2025 είχε εμφανιστεί με μπλε τζιν, λευκό T-shirt, μαύρες μπαλαρίνες, ζώνη και γυαλιά ηλίου, υποστηρίζοντας πως τα τζιν θα έπρεπε να επιστρέψουν στο red carpet.

Φέτος, ωστόσο, πήγε την «ανατροπή» ένα βήμα παραπέρα.

Η Meg Stalter ήταν υποψήφια στα Emmy Awards 2026 στην κατηγορία Καλύτερου Β' Γυναικείου Ρόλου σε κωμική σειρά για το «Hacks», ενώ η σειρά διεκδικούσε επίσης το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς.

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