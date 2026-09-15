Το επαναστατικό έργο της Ελβετίας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: «Είναι το πρώτο του είδους του»

Στην τεχνητή λίμνη Lac des Toules, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.810 μέτρων στον δήμο Bourg-Saint-Pierre της Ελβετίας, τέθηκε σε λειτουργία μια ηλιακή μονάδα που συνδυάζει φωτοβολταϊκά πάνελ με μια πλατφόρμα προσαρμοζόμενη στις μεταβολές της στάθμης του νερού.

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