Το επαναστατικό έργο της Ελβετίας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: «Είναι το πρώτο του είδους του»
Η Ελβετία έθεσε σε λειτουργία μια πρωτοποριακή πλωτή ηλιακή μονάδα στις Άλπεις, η οποία προσαρμόζεται στις αυξομειώσεις της στάθμης του νερού και αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
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Στην τεχνητή λίμνη Lac des Toules, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.810 μέτρων στον δήμο Bourg-Saint-Pierre της Ελβετίας, τέθηκε σε λειτουργία μια ηλιακή μονάδα που συνδυάζει φωτοβολταϊκά πάνελ με μια πλατφόρμα προσαρμοζόμενη στις μεταβολές της στάθμης του νερού.
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