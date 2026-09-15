Καρέτσας: Μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του – «Τρεις μέρες τον εξετάζαμε»

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επιστρέφει σταδιακά στις ομαδικές προπονήσεις της Ντόρτμουντ μετά από περιπέτεια υγείας.

Ο 18χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής είχε νοσηλευτεί για δύο ημέρες μετά από αδιαθεσία σε αγώνα Champions League.

Οι λεπτομερείς ιατρικές εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό για την υγεία του Καρέτσα.

Η επιστροφή του στην αποστολή για τον αγώνα με τη Στουτγάρδη θα αποφασιστεί βάσει της ετοιμότητας και της απόδοσής του στις προπονήσεις.

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ τόνισε ότι ο έλεγχος στον Καρέτσα διήρκησε τρεις ημέρες χωρίς να εντοπιστεί πρόβλημα. Snapshot powered by AI

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει αφήσει πίσω του την περιπέτεια υγείας που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης και πλέον βρίσκεται σε τροχιά επιστροφής στις ομαδικές προπονήσεις της Ντόρτμουντ.

Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής είχε αισθανθεί έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να παραμείνει για δύο ημέρες στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων.

Ο ιατρικός έλεγχος ήταν ιδιαίτερα λεπτομερής, χωρίς να προκύψει κάτι ανησυχητικό. Ο Καρέτσας έχει ήδη επιστρέψει στην άσκηση, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα, και η πορεία της αποκατάστασής του εξελίσσεται ομαλά.

Δεν βρήκαμε τίποτα ασυνήθιστο

Για την περιπέτεια του νεαρού ποδοσφαιριστή μίλησε ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ήμασταν όλοι αρκετά αναστατωμένοι και σοκαρισμένοι. Ανησυχούσαμε για το παιδί. Τον υποβάλαμε σε εξονυχιστικό έλεγχο για τρεις ημέρες και δεν διαπιστώσαμε τίποτα ασυνήθιστο».

Επόμενος στόχος για τον Καρέτσα είναι η επιστροφή του στις ομαδικές προπονήσεις. Μάλιστα, στη Ντόρτμουντ εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση του Σαββάτου (19/09) απέναντι στη Στουτγάρδη.

Η συμμετοχή του στην αποστολή, ωστόσο, θα κριθεί από την αγωνιστική του ετοιμότητα και την εικόνα που θα παρουσιάσει στις επόμενες προπονήσεις.

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