Ντόρτμουντ – Αισιοδοξία για τον Καρέτσα: «Μιλήσαμε, ελπίζουμε να επιστρέψει σύντομα», λέει ο Κόβατς

Η αγωνία δίνει θέση στην αισιοδοξία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τον προπονητή της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, να μεταφέρει θετικά νέα για την κατάσταση του νεαρού Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Ο νεαρός Έλληνας διεθνής εξετάζεται από το ιατρικό επιτελείο της γερμανικής ομάδας, με τους ανθρώπους του συλλόγου να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του. Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, ενημέρωσε την Πέμπτη (10/09) πως ο νεαρός ποδοσφαιριστής είναι καλά δεδομένων των συνθηκών, ενώ, οι απαραίτητες εξετάσεις συνεχίζονται προκειμένου να υπάρξει πλήρης εικόνα.

Παράλληλα, για την υπόθεση μίλησε και ο Νίκο Κόβατς στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της αναμέτρησης του Σαββάτου (12/09, 16:30) με αντίπαλο την Πάντερμπορν. Ο τεχνικός της Ντόρτμουντ αποκάλυψε πως έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Καρέτσα και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επιστροφή του. «Ήδη έχω μιλήσει μαζί του, ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει και θα είναι μαζί μας στο εγγύς μέλλον», τόνισε.

Ο Νίκο Κόβατς στάθηκε και στην περίπτωση του Γιαν – Λούκα Ριντλ, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μερικές ώρες νωρίτερα, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Κ19 για το UEFA Youth League.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο ποδοσφαιριστές παρουσίασαν παρόμοια συμπτώματα, ο προπονητής της Ντόρτμουντ ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών. «Αυτό είναι ασυνήθιστο. Φυσικά, εξετάσαμε επίσης αν είχαν φάει το ίδιο πράγμα σε συγκεκριμένη τοποθεσία, αλλά δεν βρήκαμε κάποια σύνδεση», επεσήμανε.

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